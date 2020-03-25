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100 yıldır yapılan 'Murat Şenlikleri' korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yüz yıllardır kutlanan ve bölgenin en eski etkinliklerinden biri olan ’Murat Şenlikleri’ korona virüsü nedeniyle iptal edildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yüz yıllardır kutlanan ve bölgenin en eski etkinliklerinden biri olan 'Murat Şenlikleri' korona virüsü nedeniyle iptal edildi.


Silvan'a bağlı Kumgölü köyü Susamış mezrasında 641 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak 27-30 Mart tarihleri arasında 3 gün 3 gece yapılan 'Murat Şenlikleri' korona virüs nedeni ile iptal edildi. Silvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada etkinliğin bu yıl korona virüs nedeni ile iptal edildiği kaydedildi.

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