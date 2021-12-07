‘11. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay iş birliğiyle düzenlenen "11. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasında Diyarbakır'da dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Diyarbakır'dan 29 bin öğrencinin katıldığı yarışmada, Yenişehir İlkokulu öğrencisi Abdulkadir Enes Yusufoğlu görsel eser kategorisinde Türkiye ve il birincisi olurken, edebi ve görsel sanatlar kategorilerinde beş öğrenci de il birinciliği elde etti. Vali Münir Karaloğlu, düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada bağımlılığın, çağın ve insanlığın en büyük problemi olduğunu söyledi. Bağımlılıkla mücadeledeki en kestirme metodun çocukları, gençleri bilinçlendirmek olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, “Bilinçli bir genci hiç kimse bağımlı kılamaz. Onun için bizim yavrularımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi bilinçlendirmemiz, farkındalıklarını artırmamız lazım. İşte bu yarışmada tam onun için düzenlenmiş bir yarışma. Çocuklarımızı bağımlılığa karşı bir risk değil, bağımlılıkla mücadelede yanımızda, yakınımızda beraber mücadele ettiğimiz insanlar haline getirelim” dedi.

Bağımlılıkla topyekun mücadelenin devam edeceğine işaret eden Vali Karaloğlu, şunları aktardı:

“Bağımlılığa feda edebilecek tek bir yavrumuz, gencimiz, insanımız yok. Ama maalesef toplumda bağımlılarımızda var. Onların bir taraftan tekrar bağımlılıktan kurtulması, tedavi edilmesi, tedavi sonrası rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanması, sonrasında hayata katılması konusunda da Diyarbakır da mücadelelerimiz var.”

Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu konuşma sonrasında, edebi ve görsel eserler alanlarında dereceye giren öğrencilere madalyalarını ve hediyelerini verdi.

Valilik Hevsel toplantı salonunda yapılan törene, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihat Tekin, Yeşilay Bölge Koordinatörü Muhammed Ay, Yeşilay Şube Başkanı Mesna Şimşek, dereceye giren öğrenciler, velileri ve öğretmenler katıldı.