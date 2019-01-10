11 yıllık çocuk hasreti mikroçip ve akupunktur tedavisi ile sona erdi

Diyarbakır'da yaşayan Nimet ve Mert Soykan çiftinin 11 yıllık çocuk hasreti, mikroçip ve akupunktur tedavisiyle sona erdi.

Diyarbakır'da yaşayan Nimet ve Mert Soykan çifti 11 yıl boyunca çocuk hasreti çekiyordu. Birçok ilde tüp bebek merkezlerine giden Soykan çiftinin her denemesi başarısız oluyordu. Çift umudu tam yitirmişken arkadaş tavsiyesiyle Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Doç. Dr. Çoksüer, Nimet ve Mert çiftine mikroçip ve akupunktur tedavisi uygulayarak 11 yıllık çocuk hasretlerini bitirdi. Ailede çocuk olmamasının getirdiği huzursuzluk yıllar sonra basit bir tedavi ve Hakan Çoksüer'in sabırla sürdürdüğü uygulamalar sonucu yerini mutluluğa bıraktı. Hastalarda rahim zarının tutunamama ve sperm morfoloji bozukluğunun teşhisini koyduklarını belirten Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer mikroçip ve akupunktur tedavilerini uygulayarak 11 yıllık hasreti gebelik ile sonuçlandırdıklarını söyledi. Doç. Dr. Çoksüer, “Nimet Soykan 11 yıllık çocuk isteğiyle bize başvurdu. Hastaya daha önce birçok yerde tedavi uygulandı ama başarısızlıkla sonuçlandığını bize söyledi. Bize bir arkadaş tavsiyesiyle geldi. Bizde bu hastaya detaylı bir araştırma yaptık. Spermin morfolojisine baktık ve rahim zarında tutunmada problem olduğunu gördük, yaş ilerledikçe yumurta kalitesinde de azalma olduğunu tespit ettik. İlk önce hastaya akupunktur tedavisi uygulayarak yumurta kalitesini artırmak ve stresi azaltmak için tedaviyi yaptık. Erkek faktör içinde antioksidan tedavi vererek sperm morfolojisini bozuk olmasına karşı önlem alarak, sonrasında tüp bebek tedavisine geçtik. Hastalar tedavi almak için gittiğinde direk tüp bebek tedavisi yapmakta bazen doğru olmayabiliyor. Eğer altta yatan sebep varsa ilk önce onu tedavi edip daha sonra tüp bebek yapmak önemli. Yani direk tüp bebek yapmak başarıyı artırmıyor, eğer alta yatan başka bir sebep varsa önce o sebebi tedavi etmemiz gerekiyor, ondan sonra tüp bebek tedavisi yapmamız gerekiyor. Biz bu hastamıza da önce alta yatan yumurta kalitesini artırma, spermin morfolojisini düzeltmeye, yumurta ve sperm detoks sebepleri tespit ederek tedavinin ardından tüp bebek uygulaması yaptık. Tüp bebek uygulamasında mikroçipten yararlandık. Hastaya mikroçip ve akupunktur tedavilerinde faydalandı. Hastamız şuanda ileri yaş gebelik, 11 yıllık çocuk özlemi güncel tedavilerle artık son bulmuş oldu. Hastamız sevinçten ağlayarak mutluluk gözyaşları döktü. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkesi bu mutluluğu nasip etmesin temenni ediyorum” dedi.

"Tam umudumuzu kaybediyorduk"

Yıllardır çeşitli merkezlere giderek başarısız tedaviler geçirdiğini dile getiren Nimet Soykan, tamda umutları yitirdikleri zamanda Doç. Dr. Çoksüer ile tanıştıklarını söyleyerek 11 yıllık çocuk hasretinin kısa süreli tedavilerle gebe olarak sonuçlandırdığını aktardı. Çok mutlu olduklarını vurgulayan Soykan, "Allah çocukları olmayanlara da nasip etsin" diye konuştu.