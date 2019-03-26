112 yaşındaki hasta, kapalı ameliyatla böbrek taşından kurtuldu

Diyarbakır'da yaşayan 112 yaşındaki Fedile Aydemir'in sağ böbreğinde 2 buçuk santimetre büyüklüğünde taş olduğu görülürken Üroloji Bölümüne başvuran Fedile Aydemir, Op. Dr. Kemal Ertaş tarafından kesisiz böbrek taşı ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Sırt ve karın ağrısı, bulantı, idrara çıkamama, idrarda kanama şikayetleri yaşayan 112 yaşındaki Fedile Aydemir hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda, sağ böbreğinde taş olduğu belirlendi. Memorial Dicle Hastanesine başvuran Aydemir'e Üroloji Bölümünden Op. Dr. Kemal Ertaş tarafından fleksible üreteroskopi işlemi uygulandı. Vücutta herhangi bir kesi oluşturmayan ve endoskopik olarak tabir edilen işlem ile 1 saatte böbreğindeki taşlardan kurtulan Aydemir, bir gün sonra taburcu olarak normal yaşamına geri döndü.

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Kemal Ertaş, fleksible üreteroskopi işleminin, endoskopik olarak idrar yolundan girilerek, idrar kanalındaki ve böbreklerdeki taşları, lazerle parçalama ve yok etme şeklinde gerçekleştirildiğini söyledi. Açık cerrahiye göre hastaya çok önemli ayrıcalıklar sunan yöntem hakkında bilgi veren Op. Dr. Ertaş, “Fleksible üreteroskopi, vücutta herhangi bir ameliyat kesisi oluşturmadan yapılmaktadır. Bir gün sonra hasta taburcu olarak normal yaşamına geri dönebilmektedir. Hastamız da bir saatlik işlem sonrası ertesi gün sağlığına kavuştu ve evine döndü. Özellikle ileri yaştaki hastalar tedavi edilmezse şikayetleri kendiliğinden geçmeyeceği gibi böbrek yetmezliği, üriner enfeksiyon ve hatta yaşamı bile tehdit edebilecek çok daha kötü durumlara neden olabilir. Tedavi olan hastamızın ağrı sorunu da ortadan kalkmış oldu” dedi.