12 yıllık çocuk hasreti ikiz gebelik müjdesiyle bitiyor

Diyarbakır'da yaşayan Recep ve Dilek Coşacak 12 yıllık çocuk hasretini sona erdirecek ikiz gebelik müjdesini aldı.

Diyarbakır'da yaşayan Recep ve Dilek Coşacak 12 yıldır evlat hasreti çekiyordu. Birçok hastaneye başvurarak 2 defa aşılama başarısızlığı, 3 defa varikosel ameliyatı erkek faktörü geçiren hasta bir türlü çocuk sahibi olamadı. Umutları yitirilmiş bir şekilde sosyal medyada görüp araştırdıkları Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvuran aile yapılan tedavi sonrasında ikiz bebek müjdesi aldı. Tetkikleri yapılan hastaya Prof. Dr. Çoksüer tarafından tüp bebek tedavisi uygulandı, ilk denemede başarı elde eden çift kalp atışlarında ikiz gebelik müjdesi aldı. Sevinç gözyaşları döken çift evlerindeki matem havasının bayram havasına döndüğünü ve 12 yıllık hasretin son bulacağı günü iple çektiklerini kaydetti.