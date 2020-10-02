12 yıllık evliliğinde 12 düşük yaşadı, mutlu haberi akupunktur tedavisi ile aldı

Diyarbakır'da yaşayan 39 yaşındaki Meryem Yıldız, 12 yıllık evliliğinde 12 kez düşük yaşadı. Çocuk sahibi olmak isteyen Yıldız, arkadaş tavsiyesi ile Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Yıldız, burada yapılan akupunktur tedavisi sonucu gebe kalarak bebeğinin kalp atışını duydu.

Diyarbakır'da yaşayan Meryem Yıldız, 12 yıl önce dünyaevine girdi. Geçen süre içinde çocuk sahibi olmak isteyen Yıldız, 12 kez düşük yaptı. Tedavi için çalmadık kapı gitmedik klinik bırakmayan Yıldız, arkadaş tavsiyesiyle Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastaya yaptığı testlerde rahmin içerisinde düzensizliklerin ve yapışıklıkların olduğunu tespit etti. Hastalığın altında yatan nedenlerin tespit edilmesinin ardından Yıldız' akupunktur ve histeroskopi uygulandı. Tedaviler sonucu tekrar gebe kalan Yıldız, çocuğunun ilk kez çocuğunun kalp atışını duydu.

"Hasta, 12 düşükten sonra ilk defa çocuğunun kalp atışını duymuş oldu"

Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastanın 12 yıllık evli olduğunu ve kendilerine geldiğinde tam 12 defa düşük yaptığını söyledi. Gebeliklerde hiçbir zaman kalp atışının duyulmadığını aktaran Prof. Dr. Çoksüer, "Sürekli ya kanda oluşmuş görülmemiş ya da gebelik kesesi görülmüş, kalp atışı bir türlü görülmemiş. Hasta kliniğimize geldi, biz değerlendirdik. Tabi hastanın rahmi içerisinde düzensizlikler gördük ve gerçekten de heterojen görüntüler gördük. Tabi biz bu hastaya direkt rahim yıkama, histeroskopi yapmayı planladık. Histeroskopi yaptığımızda hastanın rahminin içerisinde yapışıklar olduğunu ve perde olduğunu gördük. Bütün perdeyi ortadan kaldırdık, yapışıkları giderdik, yapışıkları giderdikten sonra bir hastaya akupunktur tedavisi planladık. Akupunktur tedavisi de özellikle yumurtaları güçlendirmek, stresi ortadan kaldırmak ve rahmin kanlanmasına yönelik artırmaya çalıştık ve böylece akupunktur uygulaması yaptık. Sonrasında tabi ki hastamızda gebelik oluştu. Bugünde kalp atışını duyduk. Hasta 12 düşükten sonra ilk defa kalp atışı duymuş oldu. Şuanda hastamız kalp atışıyla beraber müthiş bir şekilde mutluluk çığlıkları attı. Bu tür hastalarda gerçekten de doğru tanı bizim için en önemli tedavi biçimidir. Biz bu hastaları kliniğimizde geldiğinde detaylı değerlendiriyoruz. Altta yatan sebebi bulmak lazım. Altta yatan sebebi bulmadan yapacağınız her türlü tedavi başarısızlıkla sonuçlanır. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese bu mutluluğu nasip etsin inşallah" dedi.

39 yaşında 12 yıllık evlilikte 12 düşük yapan Meryem Yıldız ise son çare olarak Hakan hocaya tedavi olmaya geldiğini ve akupunktur tedavisiyle mutlu haberi aldığını söyledi. Yıldız, “Bugün güzel haber aldım, içeride kalp atışlarını duydum. Heyecanlandım, şok oldum biraz. Korku içindeydim, olur mu, olmaz mı diye sürekli korkuyla yaşıyordum. Çok şükür o korkularım geçti" diye konuştu.