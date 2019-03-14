13 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki aile arasında 2006 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişinin ölümüyle başlayan husumet, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun girişimleriyle 13 yıl sonra barışla sonuçlandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Tepe köyünde 2006 yılında Dağman ve Yıltaş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun ilçede kanaat önderleriyle buluşma gerçekleştirdiği ziyarette iki taraf arasında süren husumetin barışla sonlanması için İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mustafa Başoğlu, Lice Kaymakamı Abdulkadir Çelik ve kanaat önderi Sait Özşanlı'nın oğlu İsmail Özşanlı'ya ailelerle görüşme yapmalarını istedi. İki tarafla yapılan görüşmelerin ardından aileler barışmayı kabul etti. Vali Güzeoğlu'nun ev sahipliği ile bir düğün salonunda barış yemeği verildi. Yemeğe Vali Hasan Basri Güzeoğlu'nun yanı sıra AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Dağman ve Yıltaş ailelerinin fertleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan barış töreninde Vali Hasan Basri Güzeloğlu, bu tabloyu gördüğünden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek barışa, selamlığa, esenliğe katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Vali Güzeloğlu, "Şüphesiz güvenlik görevlileri, devletin güçleri vardır ama asıl olan herkesin vicdanında muhasebeyi yapmak zorunda olması, yanlışa yanlış demek, doğrunun yanında yer alabilmek. Hele bu yanlışların en büyüğü bugün hayırla sonuçlandığı gibi haksız yere bir can almak. Ama bunun daha büyüğü bu yanlışın üzerinde ısrar etmek. Daha vahimi bu yanlışa, yanlışlığı katmaktır. Bu yanlışların üzerine gidilmeli şimdiki gibi hamd olsun barış temin ve tesis edilmelidir. Bu tablonun sergilenmesinden büyük bir mutluluk duyuyorum. Barışa, selamlığa, esenliğe katkıda bulunan herkese selam olsun diyorum." dedi.

İki tarafın barışması açısında büyük çaba sarf eden ve her iki tarafla sürekli iletişim halinde olan İsmail Özşanlı ise daha önce babasının aynı aileyle görüştüğünü ancak o dönem barış olayının gerçekleşmediğini ifade ederek, "Vali Bey'in talimatı üzerine ailelerle görüştük. Bu olayda 2 kişi hayatını kaybetmişti. Aileler çok şükür barışmayı kabul etti. 13 yıldır devam eden husumeti bugün barışla sonuçlandırıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kan davalı iki aile Kur'an-ı Kerim altından geçerek tokalaştıktan sonra birbirleriyle barıştı.