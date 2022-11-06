14 yaşındaki ustanın elinden çıkan tespihler dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde kehribar taşı, 14 yaşındaki tespih imalatçısının eliyle işlenip Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.

Tarihi Sur ilçesinde 30 milyon yıllık kehribar taşları 14 yaşındaki Serhat Fibal'in eliyle işlenip Türkiye'nin diğer illerine ve yurt dışına gönderiliyor. 4 yıl içinde tespih ustası olan Fibal, bir yandan da okuluna gidiyor. Fibal, meslek hayatına tespih imalatçısı olarak devam etmeyi düşünüyor. Kehribar taşının 32 farklı hastalığa iyi geldiğini söyleyen Serhat Fibal, “Bunlar bilimsel olarak açıklanan rakamlar. Doğal taşlar yurt dışında bazı ülkelerde reçete ile ilaç niyetine verilirken, bazı ülkelerde de doktorlar tarafından hastalara öneriliyor. İlaç kullanıyorsanız ilacı kestirir, hastalık ilerlemişse onu azaltır. Doğal taş olduğu için özellikle sinir ve strese iyi geliyor. İçerisinde herhangi bir katkı maddesi yok. Kehribar taşının faydasını gösteren madde içerisindeki süksinik asittir” dedi.

Bu taşların genelde Ukrayna, Polonya, Litvanya, Rusya gibi ülkelerde çıktığını belirten Fibal, “30-35 milyon yıllık doğal taşlardır. Bu taşlar uzun süre toprak altında kaldıktan sonra şekil alıyorlar. Bize kaba taş şeklinde geliyor. Bu taşları kesip biz şekil veriyoruz. Taşları torna ve makine ile şekillendirip cilalıyoruz. Ama cilasız taşlar daha saf ve daha sağlıklı oluyor. Saf ve işlenmemiş taşın minareli daha fazla olduğu için faydası da daha çok oluyor” şeklinde konuştu.

“3 ayda bir 12 saat toprak içine gömülmeli”

Kehribar taşlarının zamanla renk değiştirdiğini belirten Fibal, “Bu taşlar zamanla vücutta parlamaya başlar. Şeffaf olan taşlar kan kırmızısı, mat olan taşlar ise koyu kahverengi rengini alıyor. Kehribar doğal taş olduğu için 2-3 ayda bir 12 saat toprağa bırakılmalı. Çünkü kehribar taşı kötü enerjiyi ve hastalığı içine çekiyor. Bunları atması için 12 saat toprak içerisinde kalmalı. Kızıl, yeşil, Dominik, Ukrayna, Rusya, Kalingrat ve Kraliçe kehribar dediğimiz çeşitler en iyileri arasında yer alıyor” dedi.

Fibal, kehribar taşlarının tanesinin 100 ile 7 bin lira arasında satıldığını sözlerine ekledi.