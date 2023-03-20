İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

14 yıl 38 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Diyarbakır’da hakkında 14 yıl 38 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da hakkında 14 yıl 38 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde merkez Kayapınar ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda "silahlı yağma" suçundan 14 yıl 38 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ö. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.