14 yıl 38 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da hakkında 14 yıl 38 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde merkez Kayapınar ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda "silahlı yağma" suçundan 14 yıl 38 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ö. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.