14 yılın özlemi ‘Hasret' bebekle son buldu

Bitlis'te yaşayan çiftin 14 yıldır çektikleri bebek özlemleri Diyarbakır'da son buldu. Prof. Dr. Hakan Çoksüer tarafından PRP ve akupunktur tedavisi uygulanan çift, 4 başarısız denemenin ardından 14 yıl sonra çocuklarına kavuştu.

Bitlis'te yaşayan Öznur ve Hakan Oğur çifti, 14 yıldır Ankara ve İstanbul'da 4 farklı tüp bebek denemesi yaptı. Denemeler başarısız olunca hayal kırıklığına uğrayan çift umutlarını yitirdi. Yıllarca çocuk özlemi çeken çift, arkadaş tavsiyesiyle Diyarbakır'da birçok aileye umut olan ve sayısız başarılı sonuçlar elde eden Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Prof. Dr. Hakan Çoksüer, çifti muayene ettikten sonra PRP ve akupunktur tedavisine başladı. Ön tedavisi biten çifte daha sonra 5. gün embiryo transferi gerçekleşti. 12 gün sonra pozitif müjdesini alan çift, 14 yılın özlemini "Hasret" adını koydukları bebekle sonlandırdı.

"PRP ile yumurtaları güçlendirdik"

Prof. Dr. Hakan Çoksüer, 4 defa tüp bebek başarısızlığıyla kliniklerine başvuran Öznur ve Hakan çiftini incelediklerinde Öznur Oğur'un yumurta rezervinin zayıf olduğunu ve rahim zarının tutulma bozukluğu olduğundan dolayı gebe kalamama sorunu yaşadığını tespit ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, "Öznur Oğur hastamız 35 yaşında daha önce İstanbul ve Ankara'da 4 defa başarısız tüp bebek denemesiyle kliniğimize başvurdu. Biz de hasta geldiğinde yumurta rezervinin zayıf olduğunu gördük ve aynı zamanda rahim zarının tutulma bozukluğuna bağlı olarak bu başarısızlık olduğu kanaatine vardık. Tabii biz baktığımızda hasta ilk önce gerçekten de artık son denemesi, kendisi bir arkadaş tavsiyesiyle kliniğimize geldi. Bize geldiğinde umutsuzdu. Artık tamamen hiç şansının olmayacağı yönünde düşüncesi vardı. Tabi biz baktığımızda birincisi yumurta rezervi zayıftı, ikincisi de rahim zarının özellikle ince kaldığı için bebeğin tutulma problemi olduğu söylenmiş hastaya. Biz bu hastaya geldiğinde ilk önce, ilk yaptığımız tedavi iki spesifik tedavi yaptık. Birinci tedavimiz PRP tedavisi, ikincisi de akupunktur tedavisi. Biz bu hastamıza onun için ilk önce ne yaptık PRP uygulaması yaparak hem yumurtaları güçlendirdik, hem de rahim duvarını kalınlaştırarak tutulma gücünü artırdık. İkinci spesifik tedavimiz neydi akupunktur tedavisi yaptık bu hastamıza. Önce akupunktur tedavisi seanslarına başladık. Hastadaki akupunkturun dört tane etki mekanizması var. Biz biliyoruz ki dört defa başarısız olduktan sonra hastada ciddi anlamda stres yük oluyor. Stres yükü azaltmak için birincisi akupunktur yaptık. İkincisi hasta biraz önce bahsetmiştik yumurta rezervi zayıf olduğu için biz yumurta kalitesini artırmak için akupunktur yaptık. Üçüncü akupunktur, üçüncü bir etki mekanizması neydi? Biz burada rahim zarını güçlendirmeye çalıştık. Dördüncüsü de bağışıklık sistemini güçlendirerek özellikle rahime tutulmasını biz sağlamaya çalıştık. Hasta kendini tam iyi hissettikten sonra biz ona tedaviden ön tedaviden sonra biz tüp bebek tedavisine başladık. Yani burada hedefimiz direkt olarak hastaya tüp bebek tedavisine başlamak çok doğru bir yaklaşım olmayabiliyor. Önemli olan bu hastalarda altta yatan sebebi saptayıp alta yatan sebep nedir onu bulup ona göre bir önce ön tedavi vermek lazım, ondan sonra tüp bebek uygulaması yapmak lazım. Hem PRP etkisiyle hem de akupunktur etkisiyle blastokist embriyo elde edilmek bizim için gerçekten de başarımıza çok ciddi bir katkısı olduğunu biz düşünüyoruz" dedi.

Özlemle bekledikleri bebeğe Hasret adını koydular

Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastanın birçok şehirde dolaşıp sonuç alamamanın vermiş olduğu özlemle bir bebekleri olduğunu ve onların kendi yaşadıkları bu duygusal anlardan dolayı adını da Hasret bebek koyduklarını aktardı. Prof. Dr. Çoksüer, "Bu yüzden biz hastaya iyi kalite de blastokist embriyo transferi yaptık. Yani 5. gün embriyo transferi yaptık ve hasta 12 gün sonra geldiğinde sonuç pozitif olarak geldi. Biz pozitif sonucu gördükten sonra hasta gözlerine inanamadı. Yani gerçekten de bu pozitif olabileceği yönünde bir şüphesi vardı. İmkansız olduğunu zannetti ve gerçekten de artık bu testten sonra bir hafta sonra ultrason takibine aldık ve bir hafta sonra ultrason takibinde gebelik kesesini gördük, o gebelik kesesinden sonra annede ciddi bir gözyaşları oluşmaya başladı. Çünkü inanamıyordu hiç. Gerçekten de beklediği bir sonuç değildi ve gerçekten de onun için ciddi bir sürpriz oldu. 9. ayın sonunda artık bebeklerini kucaklarına almak nasip oldu ve adı da Hasret bebek. Çünkü gerçekten de bunca yıldan sonra, bunca emekten sonra bunca gerçekten İstanbul, Ankara birçok şehirde dolaşıp sonuç alamamanın vermiş olduğu özlemle bir bebekleri oldu ve onların kendi yaşadıkları bu duygusal anlardan dolayı adını da Hasret bebek koydular. 'Gerçekten de çocuk hasreti çektiğimiz için, gerçekten inancımız yoktu ve böyle bir hasret içerisinde olduğumuz için adını Hasret bebek koyduk' dedi ve böylece hasret bebek dünyaya geldi. Şu anda mutluluklarına diyecek bir şey yok. Allah mutluluklarını her zaman daim etsin" diye konuştu.

14 yıldır birçok şehirde tedavi gördüğünü ve başarısız olduğunu kaydeden Öznur Oğur (35), umudunu yitirdiğini ve artık vazgeçtiğini aktardı. Oğur, "Bitlis'ten geliyorum, daha önceden Ankara ve İstanbul'da tüp bebek denemeleri yaptım. En son tavsiyeyle Hakan hocanın yanına geldim, akupunktur tedavisi uygulandı. Kızıma hamile kaldım, şu an kızım kucağımda çok mutluyum. Darısı olmayanların başına hiçbir zaman umudunuzu yitirmeyin" şeklinde konuştu.