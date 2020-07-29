15 bin nüfuslu mahalle uzun yıllar sonra asfaltla buluştu

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, Karacadağ eteklerinde kurmuş olduğu asfalt plenti ve taş kırma eleme tesisinde ürettiği asfalt ile ilçedeki cadde ve sokakların uzun yıllara dayanan asfaltlama sorununu çözmeye devam ediyor.

Nisan ayından bu yana aralıksız olarak devam eden çalışmalarda şu ana kadar 60 bin tondan fazla asfalt serimi yapılırken, 15 bin nüfuslu Yunus Emre Mahallesinde yer alan caddeler yaklaşık 20 yıl sonra sıcak asfalt hizmeti ile tanıştı. AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun mahalle ziyareti sırasında tespit ettiği ve asfaltlama yapılması için talimatını verdiği çalışmalar kapsamında caddeleri baştan aşağı kaliteli asfalt ile döşeyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmanın ardından caddeleri ulaşıma açarak modern görüntülerle vatandaşların hizmetine sundu. Yıllar sonra yapılan hizmetin çok değerli olduğunu belirten mahalle sakinleri, caddelerin kullanışlı ve güzel görünümlü hale geldiğine dikkat çekerek Başkan Hüseyin Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti.