15 Temmuz Derneğinden evlat nöbetindeki ailelere destek

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önündeki ailelerin evlat nöbeti, 836'ıncı günde de sürerken, 15 Temmuz Derneği başkan ve üyeleri, 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarıyla birlikte ailelere destek ziyaretinde bulundu.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz şehidi İlhan Varank'ın ablası ve derneğin kadın aile komisyonu başkanı Ayşe Varank Aslantürk, şehit Erkan Pala'nın annesi Muazzez Pala ve dernek üyeleri, Vali Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu ile birlikte HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren ailelere destek ziyaretinde bulundu. Ziyaret ailelere gül verilmesinin ardından açıklamada bulunan Ayşe Varank Aslantürk, evlat acısının, kardeş acısının ne olduğunu bilen insanlar olarak ailelere destek için geldiklerini ifade ederek, "Ben 2 yıl önce de gelmiştim. Aileleri dinleyince insanın hüzünlenmemesi mümkün değil. Fakat bir de sevincim var benim. O gün oturup sohbet ettiğim ailelerden bazıları evlatlarına kavuşmuş, kardeşlerine kavuşmuş. Bazılarının dediği gibi bu eylem boşuna değilmiş. 33 aile evladına kavuşmuş durumda. İnşallah diğer ailelerle de böyle sevinçli haberleriyle bir araya geliriz. Aileler artık daha farkında bu konuda, daha bilinçli. Evlatlarımız, bu vatanın evlatları daha bilinçli. Herkese inanmamaları gerektiğinin artık farkındalar. Artık dağa kandırılıp götürülen ya da kaçırılan evlatlarımızın sayısı çok fazla düştü. İnşallah bir sonraki gelişimde artık bu eylemin bitmiş olduğuna şahit olurum" dedi.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da, kendileri için çok anlamlı bir gün olduğunu belirterek "Anneleri ziyaret ettiğimizde, onları dinlediğimizde gönül dünyalarında çok farklı pencereler olduğunu gördük. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve bu topraklarda yaşayan 85 milyona yakın insanın da yüreği aynı. Annelerin, babaların, aile fertlerinin duyguları nasılsa biz de aynı duyguları paylaşıyoruz. Çünkü o hainler tarafından kaçırılan, zorla alıkonulan o çocuklar bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız, bizim kardeşlerimiz. Her zaman burada değiliz ama bilsinler ki onlarla ilgili dualarımızı yapıyoruz" diye konuştu.