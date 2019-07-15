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15 Temmuz tişörtü giyen öğrenciler, Türk bayrağı figürü oluşturdu

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde öğrenciler, 15 Temmuz tişörtleri ile Türk bayrağı figürü oluşturdu.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde öğrenciler, 15 Temmuz tişörtleri ile Türk bayrağı figürü oluşturdu.


15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında, Diyarbakır'ın Eğil ilçesi Sağlam Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri, okul müdürü Bekir Ekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Esen, 15 Temmuz şehitlerini andı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan etkinlikte öğrenciler şiirler okudu. Şiir etkinliğinin ardından, ellerinde Türk bayrağı olan ve 15 Temmuz tişörtleri giyen 210 öğrenci, Türk bayrağı figürü oluşturdu.

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