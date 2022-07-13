15 Temmuz'da ücretsiz ulaşım hizmeti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hain darbe kalkışmasının 6'ncı yıl dönümünde toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olarak gerçekleştirilmesi kararı aldı. Ulaşım Daire Başkanlığı, alınan karar gereği 15 Temmuz'da Belediyeye ait tüm toplu taşıma araçlarının gün boyu yapacakları seferlerde vatandaşlardan ücret talep etmeyecek.

Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine vatandaşın rahat ulaşabilmesi için ücretsiz ring seferi düzenleyecek. Ulaşım Daire Başkanlığı, alınan karar gereği, daha önceki yıllarda etkinliklerin yapıldığı 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndan Dağkapı'ya kadar ring hattı oluşturdu. Seferlerine saat 18:00 itibariyle başlayacak ringde, otobüsler yeterli yolcu kapasitesine ulaşınca hareket edecek. Etkinliklerin sona ereceği 00:30 itibariyle aynı güzergahtan dönüş seferleri düzenlenecek.