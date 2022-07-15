Hak-İş Konfederasyonu Diyarbakır'dan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yılımda bir araya gelerek '15 Temmuz'u unutmadık unutmayacağız' açıklaması yaptı.

Hak-İş Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç, Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Hizmet İş Şube Başkanı Ercan Kahraman, Öz Güven Sen İl Başkanı Hidayet Meşe Diyarbakır'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yılında basın açıklamasında bir araya geldi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye, bir grup hainin başlattığı işgal girişimine tanık olmuş, asker kıyafetine bürünmüş eli kanlı teröristler, milletin özgür ve hür iradesiyle seçilmiş olan hükümeti düşürmeye, devlet yönetimini zorbalıkla ele geçirmeye çalıştıklarını söyledi. Aküzüm, “Aziz Türk milleti o gece destansı bir demokrasi mücadelesi vererek, darbe girişimine karşı tek vücut olmuştur. Kahraman Türk milleti, Çanakkale'de vatanını nasıl savunduysa 15 Temmuz gecesi de aynı ruhla ve imanla hainlere geçit vermemiştir. 15 Temmuz, bir daha yaşanmamak üzere tarihin altın sayfalarına millet destanı olarak yazılmıştır. 15 Temmuz gecesi, gücünü tarihten alan kahraman Türk milletinin soylu direnişi sonucunda büyük bir işgal girişimi atlatılmıştır. Darbeyi önlemek için 15 Temmuz gecesi milletin büyük bir kesimi bir araya gelmiş, sivil toplum kuruluşları, medya ve halkımız birlik ve beraberlik içerisinde hainlere karşı tek vücut olmuştur. Türkiye'yi işgal ve hain darbe girişimi olan 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve bundan sonra darbe yapmak isteyenler için bir kırılma noktası olmuştur. 15 Temmuz gecesi eli kanlı hainlerin alçakça saldırıları aziz milletimizin imanlı göğsünde yok olmuştur. 15 Temmuz gecesi demokrasiye, vatana, millet iradesine sahip çıkmak için eli kanlı teröristlerin karşısına dikilen 251 vatandaşımız şehit düşmüş, 2 bin 301 vatandaşımız ise gazi olmuştur. Hak-İş olarak demokrasimize, milli irademize, milletin bekasına sahip çıkmayı ekmeğimize, aşımıza, çevremize, ailemize sahip çıkmakla eş olarak görüyoruz. 15 Temmuz'u bir daha yaşanmaması gereken, ama çok fazla ders çıkarılması gereken hain bir darbe girişimi olarak anıyoruz. Hak-İş, bütün darbe girişimlerinde olduğu gibi Türkiye'nin beka sorununa, geleceğine, milli iradesine, birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılan bu hain saldırılara karşı mücadele etmiş, 15 Temmuz gecesi ilk sokağa çıkan, canını ortaya koyan bir tutum sergilemiştir. Hak-İş, 15 Temmuz darbe girişimine karşı tüm sendikaları ve teşkilatı ile birlikte, milletten, demokrasiden ve özgürlüklerden yana olan tavrını kararlı bir şekilde ortaya koymuş, sağlam bir demokratik duruş sergilemiştir” dedi.

“Onlar bizim onurumuzdur”

Hak-İş yönetim kurulunun darbe girişiminin ortaya çıkmasından hemen sonra aldığı kararla bütün üyeleri darbeye karşı meydanlara davet ettiklerini kaydeden Aküzüm, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimizi meydanlara davet etmesiyle üyelerle birlikte milletin büyük bir bölümü ülkenin meydanlarını doldurduğunu vurguladı. Aküzüm, “15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine ve darbecilere karşı tek vücut olarak tarih boyu unutulmayacak şanlı bir destana imza atmıştır. Bu uğurda Hak-İş üyesi Celalettin İbiş, Ahmet Özsoy, Ali Karslı ve Hakan Gülşen şehit olmuş ve onlarca üyemiz de gazi olmuştur. Hak-İş Konfederasyonu olarak, şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyoruz. Onlar bizim onurumuzdur. Konfederasyon olarak, ulusal ve uluslararası arenada gerçekleştirdiğimiz bütün etkinliklerde, sempozyumlarda, konferanslarda ve panellerde 15 Temmuz gecesinde aziz milletimizin hainlere karşı yazdığı destanı anlatıyor, 15 Temmuz'u toplumun zihninde diri tutmaya çalışıyoruz. Konfederasyon olarak 15 Temmuz'u unutmamayı, unutturmamayı ilke olarak benimsemişiz. Bu yıl da “Türkiye Aşkına” diyor, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. 15 Temmuz Türkiye'yi işgal ve hain darbe girişimine kahramanca direnerek şehit ve gazi olan, ayrıca vatanı, milleti, inançları, özgürlüğü ve Cumhuriyetimizin bekası için canlarını feda eden bütün şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize bir kez daha şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” diye konuştu.