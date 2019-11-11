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15 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli motosiklet yayaya çarptı

Diyarbakır’da 15 yaşındaki gencin kullandığı elektrikli motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşa çarptı.

Diyarbakır'da 15 yaşındaki gencin kullandığı elektrikli motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşa çarptı. Motosiklet kaldırıma çıkarak durabilirken, vatandaş hafif yaralandı.


Kaza, merkez Yenişehir ilçesi Ali Emiri 1. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ters yoldan seyir halinde bulunan ve bir markette çalışan B.B. (15) isimli gencin kullandığı elektrikli motosiklet, karşıdan karşıya geçen kargo çalışanı A.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle A.A. yere yığılırken, motosiklet ise kaldırıma çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, ayağında zedelenme olan A.A, yapılan ilk müdahalesinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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