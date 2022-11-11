15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü JASAT tarafından yakalandı

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde, "mağdurun ruh ve beden sağlığını bozacak şekilde çocuğun cinsel istismarı suçundan" hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K., Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.