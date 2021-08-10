15 yıllık çocuk hasreti 3'lü tedavi ile sona erdi

Diyarbakır'da yaşayan Esma ve Hüseyin Özer çiftinin çocuk özlemi, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'in tedavisi sonucu sona erdi. Gebelik müjdesini alan Özer çifti, şimdi çocuklarını kucaklarına alacakları günü iple çekmeye başladı.

Diyarbakır'da yaşayan 35 yaşındaki Esma ve Hüseyin Özer çifti, 15 yıldır evlat hasreti çekiyordu. Birçok tüp bebek merkezinde tedavileri olumsuz sonuçlanan Özer çiftinin umutları yıkıldı. Arkadaş tavsiyesiyle Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e ulaşan çift, Çoksüer'e 3 başarısız aşılanmanın olduğunu ve bebek sahibi olamadığını aktardı. Detaylı inceleme sonrası PRP, fito ve akupunkturla 3'lü kombine tedavi yapan Prof. Dr. Çoksüer, ilk tüp bebek denemesinde başarı elde etti. 15 yıllık hasretin sonucu pozitif olduğunu öğrenen çift mutluluk gözyaşı dökmeye başladı. Evlerindeki matem havasının yerini bayram havasına bıraktığını belirten Özer çifti, ''Çocuk sahibi olmak için çok çaba sarf ettik, 3 başarısız denememiz oldu. Arkadaş tavsiyesiyle buraya geldik. Hakan hoca çok iyi ilgilendi, tedaviler sonucu başarı elde etti, çok teşekkür ediyorum Allah ondan razı olsun'' dedi.