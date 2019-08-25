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15 yıllık çocuk hasreti ‘Hasret' bebek ile son buldu

Diyarbakır’da yaşayan Gülbahar Kızılırmak’ın (38) 15 yıllık çocuk hasreti, akupunktur tedavisi ile son buldu.

Diyarbakır'da yaşayan Gülbahar Kızılırmak'ın (38) 15 yıllık çocuk hasreti, akupunktur tedavisi ile son buldu.


Diyarbakır'da yaşayan Gülbahar Kızılırmak, çocuk özlemi ile 15 yıldır çalmadık kapı bırakmadı. 3 başarısız tüp bebek demesi geçiren Kızılırmak, arkadaş tavsiyesi ile Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Burada yumurta rezervi azlığı tanısı konulan Kızılırmak'a akupunktur tedavisi uygulandı. Yapılan tedavinin ardından Kızılırmak gebe kaldı. Geçtiğimiz günlerde doğum yapan Kızılırmak, Hasret ismini verdiği çocuğunu kucağına aldı.


15 yılın sonunda sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldıklarını belirten Gülbahar Kızılırmak çok mutlu olduklarını ve evlerine huzur geldiğini kaydederek, hasretle bekledikleri bebeklerinin adını da Hasret koyduklarını söyledi.

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