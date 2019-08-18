15 yıllık çocuk hasreti PRP ile son buldu

Şanlıurfa'da yaşayan Yazgül Gülmez, 15 yıldır çocuk özlemiyle çalmadık kapı bırakmadı. Son çare olarak Diyarbakır'a gelen Gülmez'in hasreti, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'in tedavisinin ardından sona erdi.

Yaklaşık 15 yıldır evli olan 35 yaşındaki Yazgül Gülmez, yıllardır farklı illerde tedavi gördü. 15 yıl sonra umutları tükenen Gülmez, arkadaşının tavsiyesiyle Diyarbakır'a gelerek Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Yapılan muayene sonrası Gülmez'in yumurta tembelliğinden dolayı tedavilere cevap vermediği tespit edildi. Hasta, yapılan PRP ve akupunktur uygulamaları sonucu elde edilen tek yumurta ile gebe kaldı. Bebeğinin kalp atışlarını duyan Gülmez, şimdilerde çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor.

Tek yumurta ile gebe kaldı

Yapılan tedaviler sonucu tek yumurta elde ettiklerini dile getiren Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastanın doğru tedavi ile gebe kaldığını söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, “Bu hastamız 15 yıllık çocuk istemiyle kliniğimize başvurdu, yumurta tembelliği nedeni ile çocuk sahibi olamıyordu. Birçok klinikte tedavi olmuş fakat bir türlü yumurta elde edilememiş. Yumurta tembelliğinde ilaca yanıt vermiyor ve yumurta gelişmediği için de çocuk sahibi olamıyor. Bu hastanın da hormonları yüksek olduğu için vücut yumurta üretimi yapmıyordu, çok ciddi derecede yumurta tembelliği vardı. Biz ilk önce hastayı ön tedaviye aldık, yumurta tembelliğini gidermek için PRP tedavisi yaptık. Özellikle yumurtaları, güçlendirmek için kullanılan bir tedavi, Yazgül hanıma da PRP tedavisi uyguladık. Tabi biz kombine olaraktan akupunktur da uyguladık, yani PRP ve akupunktur tedavisi ile yumurtaları güçlendirdik. Hastada bir tane yumurta oluştu ve o yumurta olgun ve kaliteliydi. Tek yumurta ile işlemi yaptık ve tek yumurta ile gebe kaldı. Gebelik sonucunu aldığımızda hasta inanamadı ve hıçkırarak mutluluk gözyaşları döktü. Bugün bebeğin kalp atışını duyduk, hasta inanılmaz derecede mutlu ve hayata geri döndüğünü söyledi. Lütfen yumurta rezervi zayıf olanlarda umutsuzluğa kapılmasın, doğru hekim ve doğru tedavi yapılması önemlidir” dedi.

15 yıl boyunca pes etmedi

15 yıllık evli olan 35 yaşındaki Yazgül Gülmez ise doktorların kendisine çocuğunun olmayacağını söylediğini ifade etti. 15 yıl boyunca çabaladığını kaydeden Gülmez, “Birçok merkeze gittim doktorlar çocuğum olmuyor dediler ama ben pes etmedim. Tavsiye üzerine Hakan hocanın yanına gittim, oda PRP tedavisi yaptı. Allah ondan razı olsun şimdi gebeyim, çok mutluyum herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.