16. ?pekyolu Y?l?n Alt?n Adamlar? ?d?lleri

Uluslararas? T?rksoy'la ?pekyolu Dergisi ile ?pekyolu Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi'nin birlikte organize etti?i 16. ?pekyolu Y?l?n Alt?n Adamlar? ?d?llerinde, Ramazan ?zol'a Devletin Derin Akl? kitab? ile ba?ar? plaketi ald?.

Uluslararas? T?rksoy'la ?pekyolu Dergisi ile ?pekyolu Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi'nin birlikte organize etti?i 16. ?pekyolu Y?l?n Alt?n Adamlar? ?d?llerine lay?k g?r?len ba?ar?l? isimler Azerbaycan'?n ba?kenti Bak?'de d?zenlenen t?renle sahiplerini buldu. Bir otelde d?zenlenen t?rene,

i?, sanat, siyaset d?nyas?n?n tan?nan isimleri ile T?rkiye'den de davetliler kat?ld?. T?rende gen? ku?a??n y?kselen isimlerinden Ramazan ?zol, Devletin Derin Akl? kitab? ile ba?ar? plaketi ald?.

15 Temmuz hain darbe giri?imi s?ras?nda ?stanbul'da bulunan ve darbecilere kar?? elindeki T?rk bayra??yla en ?n saflarda direnen Azerbaycanl? gazeteci Alovsat A?alarov, ?pekyolu T?rk D?nyas? Hizmet ?d?l?ne lay?k g?r?ld?.

T?rende ?d?le lay?k g?r?len isimler aras?nda, Azerbaycan T?rk ??adamlar? Birli?i, Azerbaycan T?rkiye Evi Ba?kan? Tenzile R?stemhanl?, Prof. Dr. Etibar Babayev, B?y?kel?i Hulusi K?l??, sinema ve tiyatro sanat??s? Melahat Abbasova, ses sanat??s? Azer Zeynalov, Azerbaycan Kad?nlar?n? Geli?tirme Cemiyeti Ba?kan? Sekine Babayeva, Bak? Avrasya ?niversitesi y?netimi, sanat?? Azer Zeynalov gibi ki?i ve kurulu?lar bulunuyor.