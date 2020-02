18 yıllık çocuk hasreti akupunktur tedavisiyle son buldu

Muş'ta yaşayan 18 yıllık evli 36 yaşındaki Asya, İsmet Kanoğlu çifti, tüm uğraşlara ve yapılan tedavilere rağmen çocuk sahibi olamadı. Çift, daha önce başarılı sonuç alan arkadaş tavsiyesi üzerine Diyarbakır'da başvurdukları Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'in yanına gelerek, yapılan yumurta gençleştirme ve akupunktur tedavisi sonucu 18 yıllık çocuk hasreti son buldu.

Muş'ta yaşayan ve yumurta tembelliği ile erken menopozdan dolayı 18 yıldır çocuk sahibi olamayan Asya Kanoğlu, gittikleri kliniklerde ve yapılan birçok tedaviye rağmen olumsuz sonuç alarak yapılan tüp bebek tedavileri iptal edildi. 18 yıllık çocuk hasretinin bir ömür devam edeceğini düşünen Kanoğlu çifti, daha önce Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, tarafından tedavi edilen ve başarılı sonuç alan arkadaşları tavsiyesi üzerine Prof. Dr. Çoksüer'e başvurdu. Burada yapılan yumurta gençleştirme ve akupunktur tedavisi sonuç alınarak Kanoğlu çiftinin 18 yıllık çocuk hasreti yapılan testler sonucu pozitif çıkmasıyla son buldu.

“Hasta tedaviye hala inanamıyordu, çok umutsuzdu”

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastanın 18 yıllık evli olduğunu ve kliniklerine başvurduklarını söyledi. Daha bönce başvurdukları birçok merkezde yumurtaların zayıf olduğunu ve ailenin olumsuz sonuç aldığını belirten Prof. Dr. Çoksüer, “Yani yumurta tembelliği tanısı hastamıza konulmuş. Tedaviler iptal ve dilmiş ve bundan sonra da başarısız olacağı söylenmiş. Hasta bizim kliniğimize geldiğinde biz detaylı değerlendirdik ve gerçekten de yumurta rezervi çok çok zayıf olduğunu gördük. Son zamanlarda yumurta tembelliği ve erken menopoz çok sık görmeye başlıyoruz. Biz bu hastalarda yumurta detoks tedavisi ve aynı zamanda bu hastalarda yumurta detoksla beraber yumurta gençleştirme tedavisi yapıyoruz. Bu hastamıza da yumurta detoks ve yumurta gençleştirme tedavisi uyguladık. Beraberinde akupunktur uygulaması yaptık. Yani burada üçlü kombine tedavi yaptık. Bu tedaviden iki ay sonra baktığımızda hormonları normale geldiğini gördük ve daha sonra olmayan yumurta rezervinin normale döndüğünü gördük. Ondan sonra da tüp bebek uygulamasına karar verdik. Hasta tedaviye hala inanamıyordu, çok umutsuzdu. Daha önce yaşadığı başarısız sonuçlardan dolayı. Tedaviler olmasına rağmen kararsızlık vardı ve arkadaş tavsiyesi ısrarı üzerine son kez şansını denemek istediğini söyledi. Güncel tedavilerimizi anlattık ve daha önce kliniğimizde başarılı olan sonuçları aktardık. Her hastaya aynı uygulamayı yapmadığımızı, öncelikle hastalığın altındaki nedeni bulup öyle tedaviler uyguladığımızı söyledik. Tedavilerimizde yumurta gelişimi yavaş ilerliyordu. Biz buna da büyüme hormonu takviyesi yaptık. Büyüme hormonu yumurtaların daha iyi gelişimi için uyguladığımız bir tedavi yöntemi. Yumurtaların gelişimi tamamlandıktan sonra yumurtaları alıp tüp bebek uygulaması yaptık. Akupunkturla rahim duvarını kalınlaştırarak bebeğin daha iyi tutunmasını sağladık. Çocuk sahibi olmak isteyenler lütfen umutsuzluğa kapılmasınlar. Özellikle ailesinde erken menopoz varsa, eğer sigara kullanımı çok aşırı derecede varsa, biz bu sorunları erken görebiliyoruz. Her zaman kadın doğum doktorlarına başvurmalarını öneriyorum. Kontrollerini düzenli yapmalarını öneriyorum. Doğru tedavi, doğru hekim, doğru uygulama başarıyı artıran önemli bir faktördür. Erken dönemde müdahale her zaman başarı oranı daha da yüksektir. Biz bu hastamıza da erken müdahale ile başarıyı yakaladık. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkes bu mutluluğu yaşatsın inşallah” dedi.

Muştan geldiğini, 36 yaşında ve 18 yıllık evli olduğunu ifade eden Asya Kanoğlu , ise çocuk sahibi olmak için gitmediği yer, yapılmadık tedavi bırakmadığını kaydetti. Kanoğlu, “Çok yerde tedavi oldum ama hepsinde başarısız sonuç aldık. Hakan hocanın yanına geldim, iki sefer geldim ve bu iki seferde yapılan yumurta detoksu ve akupunktur tedavileriyle başarılı sonuçlar aldım. Allah ondan razı olsun inşallah. Kimse umutsuz olmasın, hakan hoca alanında çok başarılı bir hoca, herkese tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.