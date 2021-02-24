2. Lig: Amed Sportif: 2 - Zanguldak Kömürspor: 0

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif, sahasında Zonguldak Kömürspor'u 2-0 mağlup etti. Önemli bir galibiyete imza atan Amed Sportif, play-off yarışında iddialı duruma geldi.
Stat: Yeni Diyarbakır
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Samet Özkul, Efe Kurtuluş
Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah Yiğiter, Anıl Şahin, Cerem Talha Dinçer (Mansur Çalar dk. 60), Serkan Yavuz, Erman Bulucu, Sinan Akaydın, Bünyamin Yürür, Şahin Şafakoğlu, Oğuzhan Öztürk (Emrah Taysı dk. 86 ?), Mehmet Sıddık İstemi ? (Yusuf Yağmur dk. 20), Halil İbrahim Sönmez
Zonguldak Kömürspor: Sinan Ören, Enes Subaşı, Muhammet Yeşil, Emre Kara, İlker Cihan, Aykut Emre Yakut, Yılmaz Daler, Neşet Can Belliki (Tercan Gökmen dk. 74 ?), Ahmet Hakan Demirli (Oktay Pop dk. 62), Atalay Yıldırım (Batuhan Yılmaz dk. 83 ?), Haluk Türkeri
Goller: Halil İbrahim Sönmez (dk. 43), Sinan Akaydın (dk. 87) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Halil İbrahim Sömez (Amed Sportif Faaliyetler), Emre Kara (Zonguldak Kömürspor)