2. Lig: Amedspor: 0 - Ankara Demirspor: 2

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Ankara Demirspor'a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Yeni Diyarbakır
Hakemler: Şeref Taştan, Serdar Soydan, Abdülhamit Söyler
Amed Sportif Faaliyetler: Serkan İpek, Ümit Karaal (Anıl Şahin dk. 82 ?), Bünyamin Yürür, Serkan Yavuz, Emrah Taysı (Şahin Şafakoğlu dk. 84 ?), Sinan Akaydın, Erman Bulucu (Deniz Yılmaz dk. 81 ?), Zeki Korkmaz (Mansur Çalar dk. 46), Halil İbrahim Sönmez (Muhlis İstami dk. 61), Oğuzhan Öztürk, Cerem Talha Dinçer
Ankara Demirspor: Fatih Gülmez, Kamil İçer, Hasan Küçcük (Ayberk Altan dk. 80 ?), Ahmet Sivri (Mustafa Fattahoğlu dk. 82 ?), Serdar Eylik (Harun Aydın dk. 63), Hakan Turan, İlker Avşar, Ahmet Devret, Taner Koç, Hüseyin Güngör, Hasan Kaya
Goller: Hasan Kaya (dk. 5 ve 43) (Ankara Demirspor)
Sarı kartlar: Oğuzhan Öztürk (Amed Sportif Faaliyetler), Hasan Küçcük, Ahmet Sivri (Ankara Demirspor)