2. Lig: Amedspor: 1 - Afjet Ayonspor: 1

com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Afjet Afyonspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısına Amed Sportif Faaliyetler iyi başlayan taraf oldu. 50. dakikada gelişen ev sahibi takım atağında Halil İbrahim Sönmez'in pasında topu önünde bulan Mehmet Sıddık İstemi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu golden sonra oyun kontrolünü kaybeden Amed Sportif Faaliyetler, kendi sahasında zor anlar yaşadı. 68. dakikada konuk ekibin atağında Yusuf Emre Kasal önüne düşen topu düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu. Bu golden sonra her iki takım adına gelişen ataklar sonuç getirmeyince, müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.

Amed Sportif Faaliyetler, Afjet Afyonspor beraberliği ile play-off yarışında büyük bir yara aldı. 48 puanla ligin 7. sırasına gerileyen Diyarbakır ekibi, gelecek hafta İnegölspor ile deplasmanda zorlu bir müsabakaya çıkacak. Konuk ekip ise bu sonuçla rakibiyle puan farkını 1'e indirdi.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Zafer Gayretli, Hasan Erdoğan

Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah Yiğiter, Ümit Karaal, Bünyamin Yürür, Serkan Yavuz, Emrah Taysı, Erman Bulucu, Sinan Akaydın, Zeki Korkmaz (Şahin Şafakoğlu dk. 60), Halil İbrahim Sönmez, Mesut Can (Ceren Taha Dinçer dk. 42), Mehmet Sıddık İstemi

Afjet Afyonspor: Mehmet Doğan, Oktay Demircan, Onur Ramazan Toprak, Doğan Ateş, Savaş Tağa (Ferhan Evren dk. 65), Yusuf Emre Kasal, Erhan Şentürk, Mehmet Abdullah Çoban, Aykut Uluç (Cihan Özkan dk. 64), Nazmi Candoğan, Okan Yıldız

Goller: Mehmet Sıddık İstemi (dk. 50) (Amed Sportif Faaliyetler), Yusuf Emre Kasal (dk. 68) (Afjet Afyonspor)

Sarı kartlar: Erman Bulucu, Bünyamin Yürür (Amed Sportif Faaliyetler), Savaş Tağa, Mehmet Abdullah Çoban, Oktay Demircan (Afjet Afyonspor)