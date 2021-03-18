2. Lig: Amedspor: 1 - Çorum Futbol Kulübü: 2

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Çorum Futbol Kulübü'ne sahasında 2-1 mağlup oldu.
Stat: Yeni Diyarbakır
Hakemler: Eren Özyemişçioğlu, Tolga Atasoy, Melih Kurtuluş
Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah Yiğiter, Ümit Karaal (Güray Gazioğlu dk. 85 ?), Bünyamin Yürür, Serkan Yavuz, Erman Bulucu, Sinan Akaydın, Zeki Korkmaz (Mansur Çalar dk. 65), Şahin Şafakoğlu, Oğuzhan Öztürk (Mesut Can dk. 66), Halil İbrahim Sönmez, Mehmet Sıddık İstemi
Çorum Futbol Kulübü: Hasan Hüseyin Akınay, Ertuğrul Sancaktutan, Mikail Albayrak (Tarık Mayhoş dk. 56), Eren Tokat, Murat Türkkan, Muhammet Fettahoğlu, Hüseyin Bak, Umut Kaya (Kerem Çağatay dk. 61), Ömer Bozan (Oktay Balcı dk. 90 ?), Cengiz Ötkün, Sinan Kurumuş
Goller: Mesut Can (dk. 75) (Amed Sportif Faaliyetler), Ömer Bozan (dk. 61), Sinan Kurumuş (dk. 81) (Çorum Futbol Kulübü)
Sarı kartlar: Şahin Şafakoğlu, Ümit Karaal, Bünyamin Yürür, Serkan İpek (Amed Sportif Faaliyetler), Mikail Albayrak, Tarık Mayboş (Çorum Futbol Kulübü)