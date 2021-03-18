İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2. Lig: Amedspor: 1 - Çorum Futbol Kulübü: 2

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Çorum Futbol Kulübü'ne sahasında 2-1 mağlup oldu.



Stat: Yeni Diyarbakır


Hakemler: Eren Özyemişçioğlu, Tolga Atasoy, Melih Kurtuluş


Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah Yiğiter, Ümit Karaal (Güray Gazioğlu dk. 85 ?), Bünyamin Yürür, Serkan Yavuz, Erman Bulucu, Sinan Akaydın, Zeki Korkmaz (Mansur Çalar dk. 65), Şahin Şafakoğlu, Oğuzhan Öztürk (Mesut Can dk. 66), Halil İbrahim Sönmez, Mehmet Sıddık İstemi


Çorum Futbol Kulübü: Hasan Hüseyin Akınay, Ertuğrul Sancaktutan, Mikail Albayrak (Tarık Mayhoş dk. 56), Eren Tokat, Murat Türkkan, Muhammet Fettahoğlu, Hüseyin Bak, Umut Kaya (Kerem Çağatay dk. 61), Ömer Bozan (Oktay Balcı dk. 90 ?), Cengiz Ötkün, Sinan Kurumuş


Goller: Mesut Can (dk. 75) (Amed Sportif Faaliyetler), Ömer Bozan (dk. 61), Sinan Kurumuş (dk. 81) (Çorum Futbol Kulübü)


Sarı kartlar: Şahin Şafakoğlu, Ümit Karaal, Bünyamin Yürür, Serkan İpek (Amed Sportif Faaliyetler), Mikail Albayrak, Tarık Mayboş (Çorum Futbol Kulübü)

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.