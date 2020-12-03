İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2. Lig: Amedspor: 3 - İnegölspor: 1

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif, İnegölspor'u sahasında 3-1 mağlup etti.



Stat: Yeni Diyarbakır


Hakemler: Metehan Alpat, Necmi Demir, Niyazi Atakan


Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah Yiğiter, Erman Bulucu, Emrah Taysı, Serkan Yavuz, Bünyamin Yürür, Mansur Çalar (Oğuzhan Öztürk dk. 82 ?), Zeki Korkmaz, Yusuf Yağmur (Mesut Can dk. 77), Sinan Akaydın, Halil İbrahim Sönmez (Muhlis İstemi dk. 71), Anıl Şahin (Abdullah Çetin dk. 79 ?)


İnegölspor: Gökhan Siverek, Gökhan Kurumuş, Fatih Üge (Oğuz Çetinkaya dk.46), Metin Yüksel, Emir Özsoy, Abdulkadir Kuzey (Yunus Emre Duyan dk. 53), Erdem Seçgin (Ali Aydemir dk. 53), Caner Solmaz (Bünyamin Yavaşoğlu dk. 53), Bilal Yıldırım, Deniz Taşkesen, Fatih Çiplak


Sarı Kart: Gökhan Kurumuş (İnegölspor)


Goller: Sinan Akaydın (dk. 8 ve dk. 49), Yusuf Yağmur (dk. 46), (Amed Sportif Faaliyetler), Ali Aydemir (dk. 85 ) (İnegölspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.