2. Lig: Amedspor: 3 - İnegölspor: 1

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif, İnegölspor'u sahasında 3-1 mağlup etti.
Stat: Yeni Diyarbakır
Hakemler: Metehan Alpat, Necmi Demir, Niyazi Atakan
Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah Yiğiter, Erman Bulucu, Emrah Taysı, Serkan Yavuz, Bünyamin Yürür, Mansur Çalar (Oğuzhan Öztürk dk. 82 ?), Zeki Korkmaz, Yusuf Yağmur (Mesut Can dk. 77), Sinan Akaydın, Halil İbrahim Sönmez (Muhlis İstemi dk. 71), Anıl Şahin (Abdullah Çetin dk. 79 ?)
İnegölspor: Gökhan Siverek, Gökhan Kurumuş, Fatih Üge (Oğuz Çetinkaya dk.46), Metin Yüksel, Emir Özsoy, Abdulkadir Kuzey (Yunus Emre Duyan dk. 53), Erdem Seçgin (Ali Aydemir dk. 53), Caner Solmaz (Bünyamin Yavaşoğlu dk. 53), Bilal Yıldırım, Deniz Taşkesen, Fatih Çiplak
Sarı Kart: Gökhan Kurumuş (İnegölspor)
Goller: Sinan Akaydın (dk. 8 ve dk. 49), Yusuf Yağmur (dk. 46), (Amed Sportif Faaliyetler), Ali Aydemir (dk. 85 ) (İnegölspor)