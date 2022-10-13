Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla ve Diyarbakır Valiliği ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin paydaşlığında düzenlenen 2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali başladı. 12 Ekim Çarşamba günü söyleşi, masterclass ve film gösterimleriyle başlangıcını yaparken, görkemli bir açılış töreniyle izleyicisiyle buluştu.

Geride kalan ilk gün heyecanının ardından üç gün boyunca festival çoşkusu yaşatacak olan 2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivalinin ilk etkinliği, festivalde onur ödülüne layık görülen oyuncu Parla Şenol ile gerçekleştirilen masterclass oldu. Gazeteci Kıvanç Terzioğlu'nun yürüttüğü masterclassta Şenol, oyunculuk tecrübelerini katılımcılara anlattı. Söyleşi esnasında katılımcıların merak ettiklerini de cevaplayan Şenol, İran'da kadınların başlattığı saç kesme eylemine destek vererek bir tutam saçını kesti.

“Kültür için en önemli araç sinema”

2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivalinin açılış töreni ise, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Geceye onur ödüllü oyuncu Parla Şenol, Kültür Bakanlığı temsilcisi oyuncu İpek Tuzcuoğlu, oyuncu-yönetmen Görkem Yeltan ve yönetmenler Ömür Atay ile Banu Sıvacı gibi sinema sektörü profesyonelleri katıldı. Görkemli bir açılış töreniyle sinemaseverlerin karşısına çıkan festivalin ilerleyen günlerindeki etkinlikler hatırlatıldı. Oyuncu Gizem Erman Soysaldı'nın sunuculuğunda gerçekleşen törende konuşan festival direktörü Serhat Gönen, Diyarbakır'ın kültür yapısına, estetik ve teknik gelişimine öncülük etmek adına harekete geçtiklerini ve festivali düzenlediklerini belirtti. Festivalin danışmanlığını üstlenen İpek Tuzcuoğlu, festivalin paylaşımcı olduğuna dikkat çekerek tüm katılımcılara açılış töreninde selamlayarak yarışmada olan herkesin şanslı olduğunu söyledi. Sevdiği şehirlerin kendini hep geri çağırdığını ve Diyarbakır'ın da bu özellikte olduğunu belirten Ulusal Kurmaca Jüri Başkanı Yönetmen Ömür Atay ise, ‘yaşasın sinema' diyerek filmlerini paylaşan tüm yönetmen ve yapımcılara teşekkür etti.

Cezmi Baskın, Suna Selen ve Parla Şenol'a ödül

Festivalde emek ve onur ödülleri sahiplerine de ödülleri sunuldu. Sami Hazinses adına verilen Emek Ödülü sahibi Suna Selen, geceye sağlık sorunları nedeniyle katılamadı. Selen, geceye bir video göndererek tüm festival ekibine teşekkürlerini ve mutluluklarını sundu. Selen'in ödülünü gazeteci Kıvanç Terzioğlu teslim aldı. Sezai Karakoç adına verilen Emek Ödülü sahibi Cezmi Baskın da sağlık sorunları nedeniyle geceye katılamazken, Baskın bir video mesajıyla tüm katılımcılara selam gönderdi. Basın, videodaki konuşmasında tüm festival ekibine teşekkürlerini sundu. Baskın'ın ödülünü ise, sinema eleştirmeni ve sunucu Deniz Ali Tatar teslim aldı. Festival bünyesinde bu yıl ilk kez verilen Onur Ödülü ise, rol aldığı “Selena” dizisinde canlandırdığı ‘Müstesna' karakteriyle gerçekleştirdiği performansıyla milyonların sevgisini kazanan başarılı oyuncu Parla Şenol'a sunuldu. Ödülü almak üzere sahneye çıkan Şenol, kendisini bu ödüle layık gören tüm festival ekibine teşekkürlerini sundu. Şenol ayrıca: “Diyarbakırlı gençlerle bir söyleşi yaptık, çok güzel oldu. Diyarbakır özel bir şehir ve bu tür festivaller insanların bir araya gelmesini, duygularını paylaşmalarını sağladığı için çok önemli. Bir parçası olduğum için mutluyum” dedi.

Sinemaya doyuracak etkinlikler

Festivalde düzenlenecek olan tüm etkinlikler, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde sinema severlerle buluşmaya devam ediyor. Çekimleri Diyarbakır'da gerçekleştirilen “Suzan Suzi” filminin gösterimi yapılacak. Bedri Ayseli'nin yapımcılığını üstlenip başrolünde yer aldığı ve Ahmet Hoşsöyler'in yönettiği filmin gösterimi, 13 Ekim Perşembe saat 18.30'da başlayacak. Festival çerçevesinde yarışan kısa filmlerin gösterimi ise, iki salonda gerçekleştirilecek. Gösterimler, dört gün boyunca saat 13.00'da başlayacak ve 19.00'a kadar sürecek. Filmler günde dört farklı seansta izleyicilerle buluşacak.

13 Ekim Perşembe günü ise; saat 13.30'da yönetmen Selman Nacar'ın ‘İlk Film İlk Yönetmenlik' söyleşisi, 15.00'da sinema eleştirmeni Rıza Oylum'un “İran Sineması'nda Kısa Film Kültürü” söyleşisi, 16.00'da TRT Sinema Müdürü Faruk Güven'in ‘TRT12 Punto Ortak Yapımı Filmlerin Proje Süreçleri' söyleşisi ve 17.00'da menajer Tümay Özokur'un ‘Adım Adım Oyunculuk' söyleşisi gerçekleşecek. 14 Ekim Cuma günü; 14:00'da yönetmen Ramazan Kılıç'ın ‘Kısa Film Yapımı' söyleşisi, 15.00'da yönetmen Banu Sıvacı'nın “Fikirden Senaryoya Senaryodan Filme” söyleşisi, 17.00'da oyuncu Erkan Avcı'nın “Oyunculuk Sohbetleri” söyleşisi ve 18.00'da Alican Yücesoy'un “Sinemada Oyunculuk” konulu söyleşileri düzenlenecek. Ve festivalin son günü olan 15 Ekim Cumartesi günü ise; 13.00'da yapımcı Bulut Reyhanoğlu'nun “Bağımsız Sinemada Yapımcılık” söyleşisi, 14.00'da yönetmen Gözde Kural'ın “Senaryodan Beyazperdeye” söyleşisi ve 15.00'da Ulusal Kısa Film Jüri Başkanı yönetmen Ömür Atay'ın masterclass çalışması gerçekleştirilecek.

15 Ekim akşamı ödüller sahiplerini bulacak

2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivalinde filmler; Ulusal Kısa Kurmaca, Ulusal Kısa Belgesel ve Uluslararası Kısa Film Yarışması olmak üzere üç ayrı kategoride 10 film yarışmada yer alıyor. Festivale başvuran ve ana seçkiye seçilen kısa filmler, toplam 15 ödül heykelciği ve 40 bin TL'lik ödül için yarışacak. Jüri üyeleri tarafından belirlenen sonuçlar, 15 Ekim akşamı saat 19.00'da İç Kale Eski Cezaevi'nde düzenlenecek olan ödül töreninde açıklanacak.

Yönetmen ve yapımcı Serhat Gönen'in direktörlüğünde gerçekleştirilen ve Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği (DİSİNEDER) tarafından organize edilen 2. Diyarbakır Uluslararası Kısa Film Festivali'nin koordinatörlüğünü ise Esra Güzel yapıyor. Ayrıca, meslek birliği BİROY'un temsilcisi olarak Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Destekleme Kurulu'nda iki yıl boyunca kurul üyeliği yapan ve 2022 yılı itibariyle Kültür Bakanlığı temsilcisi olarak görev yapan başarılı oyuncu İpek Tuzcuoğlu, festivalin bu yılki danışmanlığını üstleniyor.