2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla ve Diyarbakır Valiliği ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin paydaşlığında düzenlenecek olan Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali, ikinci yılında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

İlk yılında sinema profesyonelleriyle Diyarbakır'daki sanatseverleri bir araya getiren ve heyecanlı bir sinema tutkusunu yaşatan festival, 12-15 Ekim tarihleri arasında Sur Kültür Yolu Festivali çerçevesinde gerçekleştirilecek. Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği (DİSİNEDER) tarafından organize edilen festival, ayrıca Kayapınar Belediyesi ve Sur Belediyesi tarafından da destekleniyor. Yönetmen ve yapımcı Serhat Gönen'in direktörlüğünde ve Esra Güzel'in koordinatörlüğünde düzenlenecek olan festival, Diyarbakır'da günümüze kadar sürekliliği olan bir festival olmamasının eksikliğini tamamlamak amacıyla yola çıkmıştı. Festival ayrıca bu yıl Ceylan Karavil AVM sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Festivalin danışmanı İpek Tuzcuoğlu oldu

Diyarbakırlı sinemaseverleri kentte bir çatı altına toplamayı hedefleyen festival, bu yıl ‘Uluslararası' kategoriyi de bünyesine ekleyerek yoluna devam ediyor. Festivalin bu yılki danışmanlığını ise, sürpriz bir isim gerçekleştirecek. Meslek birliği BİROY'un temsilcisi olarak Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Destekleme Kurulu'nda iki yıl boyunca kurul üyeliği yapan ve 2022 yılı itibariyle Kültür Bakanlığı temsilcisi olarak görev yapan başarılı oyuncu İpek Tuzcuoğlu, festivalin bu yılki danışmanı oldu. Rol aldığı 'Asmalı Konak' dizisindeki rolüyle adını geniş kitlelere duyuran Tuzcuoğlu, meslek tecrübelerini festival katılımcılarıyla paylaşacak.

Geçmişten günümüze Diyarbakır

Festivalin ikinci yılına özel hazırlanan afiş ise görücüye çıktı. Festival için bu yıl; 5 bin yıllık bir geçmişe sahip, her döneminde büyük medeniyetlerin, kültürel ve ekonomik hareketlerin merkezi kabul edilen Diyarbakır'ın, geçmişten günümüze çok sayıda medeniyete beşiklik ettiği; Hurilerden Osmanlılara kadar uzanan kültürlerin harmanlandığı bir afiş tasarlandı. 16. yüzyılda Matrakçı Nasuh tarafından çizilmiş bir Diyarbakır minyatüründen esinlenilerek oluşturulan afiş, Diyarbakır özelinde hem tarihi bazı mekanlar hem de sinema sektörü ile ilişkili objeler de barındırıyor. Afişin tasarımı ise Sercan Melik Aslan'a ait.

Yarışma filmleri 40 bin TL'lik ödül için yarışacak

Nisan ayında başlayan festivalin yarışma bölümü için kısa film başvuruları, 25 Ağustos'ta sona erdi. Festivalde bu yılki filmler; Ulusal Kısa Kurmaca, Ulusal Kısa Belgesel ve Uluslararası Kısa Film Yarışması olmak üzere üç ayrı kategori üzerinden değerlendirilecek. Festivale başvuran ve ana seçkiye seçilen kısa filmler, toplam 15 ödül heykelciği ve 40 bin TL'lik ödül için yarışacak. Festivale başvuran ve ana seçkiye seçilen kısa filmler ise çok yakında açıklanacak. 2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivalinde ayrıca kısa film yarışmasında yarışan filmlerin ve özel gösterim seçkisine alınan filmlerin gösterimleri de yapılacak. Aynı zamanda festival çerçevesinde atölyeler, söyleşiler, sergiler ve masterclass çalışmaları da yapılacak.