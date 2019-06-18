20 yaşındaki genç kız inşaatın 16'ıncı katından ölüme atladı

Diyarbakır'da 20 yaşındaki genç kız, koşarak girdiği 17 katlı inşaatın 16'ıncı katından atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Seyrantepe semtinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen 20 yaşındaki bir genç kız koşarak inşaat alanına girdi. İnşaat görevlisinin tüm uyarılarına rağmen genç kız inşaatın içerisine girdi. Bunun üzerine inşaat görevlisi durumu polis, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Genç kız inşaatın 16'ıncı katından atlayarak yaşamına son verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı tüm müdahalelere rağmen genç kızı kurtaramadı. Genç kızın cansız bedeni Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek, incelemede bulundu. Yapılan incelemede genç kızın cep telefonu ve saç tokası bulundu. Görgü tanıklarının iddialarına göre, genç kızın telefonla konuşarak koşup apartmana çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.