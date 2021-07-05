20 yıl çocuk hasreti çektiler, tedavilerinin ardından dünyaya gelen evlatları ile doktoru ziyaret ettiler

Bitlis'te yaşayan Maşallah ve Hanife Turan çiftinin 20 yıllık çocuk özlemi Elif bebekle son buldu. Anne Hanife Tunç, 4 yaşındaki kızını da yanına alarak kendisine tüp bebek tedavisi uygulayan doktoru ziyaret etti.

Bitlis'te yaşayan ve 20 yıllık evli olan Maşallah ve Hanife Turan çifti, birçok merkezde 3 aşılama, 2 tüp bebek başarısızlığını yaşayarak umutsuzluğa kapıldı. Turan çifti, 20 yılın ardından sosyal medyadan Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e ulaştı. Klinikte yapılan incelemeler sonrası yumurta tembelliği tespit edilen hasta, yumurta gençleştirme ve yumurta detoks tedavisi sonrası müjdeli haberi aldı. 4 yıl önce kucaklarına aldıkları Elif isimli kız bebekleri ile 4 senenin ardından Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'i ziyaret eden Turan çifti, kız çocuklarına kardeş düşündüklerini söyledi. Yıllar sonra evlerindeki matem havasının Elif bebekle bayram havasına döndüğünü kaydeden Turan çifti, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e teşekkür etti.