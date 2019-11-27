2019'da 65 bin 772 adet su kuşu sayıldı

Bölge Müdürlüğü ve Diyarbakır İl Şube Müdürlüğünce su kuşu sayımı ve hizmet içi eğitim programı başladı. 2019 yılı içerisinde yapılan incelemelerde 5 ilde toplam 65 bin 772 adet su kuşu sayıldığı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü ve Diyarbakır İl Şube Müdürlüğü'nce bir otelde düzenlenen ve 2 gün sürecek kış ortası su kuşu sayımı hizmet içi eğitim çalışması başladı. Eğitime Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Abdullah Koç, Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Erdal Senay, Av Yaban Hayatı Şube Müdürü Tuba Usta, birçok üniversiteden akademisyen ve STK temsilcileri katıldı.

Açılış konuşması yapan Bölge Müdürü Abdullah Koç, Türkiye'deki baraj gölleri, doğal göller gibi sulak alanlarda çok sayıda su kuşuna ve diğer sucul türlere beslenme, barınma gibi önemli imkanlar sağlandığını söyledi. Koç, “Yaşam ortamlarının korunması, türlerin yer değiştirmesi doğadan toplanmaları, türlerin yönetimi hastalık ve zararlarla mücadele edilmesi, bilimsel araştırmalar, halkalama çalışmaları gibi yapılan çalışmalar kış ortası su kuşu eğitiminin amaçlarını oluşturmaktadır. Daha bilinçli ve etkili kış ortası su kuşu eğitimi çalışmaları yapılabilmesi için ülkemiz kuşları, kuşların tanımlanması genel özellikleri, kuş gözlemciliği, korumadaki öncelikli kuşlar nesiller ve kuş göç yolları gibi konular hakkında elde edilecek bilgiler çok önemlidir. O nedenle kış ortası su kuşu eğitiminin şuanda yapmakta olduğumuz burada olan dört bölgeden gelen bu işi fiilen bizzat arazide teknik olarak yürütecek olan arkadaşlara çok faydalı olacağına inanıyoruz. Bizim bölgemizde 7 ilimiz mevcut olup, bunların 5'i kış ortası su kuşu sayımı yapılmaktadır. Bunlardan biri Malatya Karakaya barajı, diğeri Elazığ Keban barajı ve Hazar gölü. Bunlar aynı zamanda ulusal öneme haiz sulak alanlardır. Diğeri Sivas Tötürge gölü ve Ulaş gölü, bunlar da ulusal göller. Yine bunlarda ulusal öneme haiz sulak alanlardır. Batman'da Batman barajı, Diyarbakır'da da Deve Geçidi barajlarıdır. 2019 yılında yapılan sayım sonuçlarına göre bölge müdürlüğümüze dair bu 5 ilimizde yaptığımız sonuçlar toplam olarak 65 bin 772 adet kuş sayılmıştır” dedi.

Yapılan eğitimin 2 gün süreceği ve sayımların düzenli olarak her yıl aynı noktalarda sayım teknikleri kullanılarak yapıldığı, bu sayede sayımların kalitesinin arttığı ve karşılaştırılabilir veri elde edildiği kaydedildi.