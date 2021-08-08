2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem etkinliği yapılacak

Türkiye Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından 22 yıldır Antalya'da düzenlenen TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliğinin ikinci adresi Diyarbakır olacak.

22 yıldır Antalya'da yapılan TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği bu yıl Diyarbakır'da yapılacak. 2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği, 31 Ağustos-2 Eylül 2021 tarihleri arasında UNESCO tarafından Dünya Koruma Mirası Listesi'ne aday gösterilen 3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi'nde düzenlenecek. TÜBİTAK TUG'un ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlikte profesyonel ve amatör astronomlar bir araya gelecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Diyarbakır Valiliği ve Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen etkinliğe, Türkiye'nin dört bir yanından binden fazla gökbilim meraklısı katılacak. Katılımcılar, UNESCO tarafından Dünya Koruma Mirası Listesi'ne aday gösterilen 3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi'nde uzmanlarla birlikte gökyüzünü inceleme ve dünyanın en iyi korunan Mitras Tapınağı'nda binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi çalışmaları hakkında bilgi alma fırsatı yakalayacak. Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin arttırılmasının amaçlandığı etkinlik boyunca, seminerler, yarışmalar, gökbilim ile ilgili birçok atölye ve etkinlik düzenlenecek.

Bu özel etkinliğin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu tarafından gerçekleştirilecek.