Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 2021 yılı kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına start verildi.

Ergani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatlarıyla hazırlanan ‘Kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeme projesi' ile 60 kırsal mahallede 145 bin metrekarelik alan kilitli parke ile döşenecek. Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün göreve geldiği günden itibaren, 2020 yılında 23 kırsal mahallede meydan, sokak, mezarlık yolları, okul bahçesi, cami ve taziye evi çevresi gibi 150 bin metrekarelik alan kilitli parke taşı döşenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının tamamlanması ile 2020-2021 yıllarında 83 kırsal mahallede toplam 295 bin metrekarelik alan mahalle sakinleri için sorunsuz ve kullanışlı hale gelecek.