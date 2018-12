3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlediği etkinlikle kutladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüyle birlikte Kültür ve Kongre Merkezi Tiyatro Salonu'nda etkinlik düzenledi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde etkinliğe katılan engelli vatandaşlar kapıda kırmızı karanfillerle karşılandı. Engelliler ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Hanımefendi Lütfiye Atilla, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan, Ak Parti Diyarbakır İl Başkanı Serdar Budak, daire başkanları, kurum ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Engelli vatandaşlarla yakından ilgilenen Hanımefendi Atilla, sorun ve taleplerini dinledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Sur Kent İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri de İstiklal Marşı'na işaret diliyle eşlik etti.

“Her birey ya engelli ya da engelli adayıdır”

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi adına açılış konuşması yapan Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan, “Engellilik yalnızca engellilerin ya da ailelerin karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Kamu görevlileri, sivil toplum örgütleri, gönüllü kuruluşlar ve birey olarak vatandaşlarımızın konuya gösterecekleri ilgi, duyarlılık ve destekleri onların, daha iyi yaşam koşullarına kavuşmalarına, sosyal yaşama katılmalarına hız kazandıracak. Engellilere yönelik gerçekleştirilecek çalışmalar engellilerimizin yaşama daha sıkı bağlanmalarını sağlayacaktır. Her birey ya engelli ya da engelli adayıdır. Engellilerin hayatın her alanında kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmeleri temel insan bir haktır. Toplum olarak onlara sahip çıkılması, olası olumsuzluklardan tüm engellileri koruma, onlara iyi kaliteli bir yaşam alanı sağlamak amacıyla güç birliği ve gönül birliği yapılması en büyük amacımızdır” dedi.

“Önceliğimiz engellilerin erişilebilirliğidir”

Engelliler ile ilgili merkezi hükümet tarafından 2005 yılından beri yürütülen çalışmaları ve çıkarılan kanunları hatırlatan Bircan, “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak 200 Bin engelli kardeşimizin yaşadığı şehrimizde tasarladığımız her projeye engelli vatandaşlarımızın rahatını düşünerek yön veriyoruz. Hayatı paylaşmaya engel yok. Yaptığımız her uygulamada ve tasarladığımız her projede engelli vatandaşlarımızın rahatını ve kullanılabilirliğini düşünüyoruz. Bundan sonra da gerçekleştireceğimiz her projede engelli bireylerimizi göz önünde bulundurmaya devam edeceğiz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştırmak için yaptığımız ulaşım, kaldırım, park ve diğer çalışmalarda en büyük önceliğimiz engelli kardeşlerimizin erişilebilirliğidir” diye konuştu.

“Diyarbakır'ı engelli dostu şehri olacak”

Engellilerin sosyal hayata entegrasyonunu sağlayan ve becerilerini geliştiren hobi kursları, mesleki eğitim ve meslek edindirme kursları açtıklarını ifade eden Bircan, engellilerin sağlık hizmetlerine kolayca ulaşabilmesi için asansörlü taşıma sistemi, engelli araç şarj istasyonları, Belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanma, psikososyal destek hizmetleri ile danışmanlık hizmetleri verdiklerini söyledi. Otizmli bireylere yönelik birebir eğitim koçluğu sisteminde spor eğitimi ve sosyalleştirme çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Bircan, görme engelliler için sesli kütüphane, okuma- yazma kursları, işaret dili kursları, farkındalık ve bilinçlendirme gibi etkinliklere yer verdiklerini aktardı. Engellilerin sosyal yaşama aktif katılımlarını sağlamak amacıyla sosyal etkinlikler ile ortopedik engelliler için medikal malzeme temini gibi önemli çalışmalar da gerçekleştirdiklerini belirten Bircan, şöyle konuştu: “Engellilerimize ve yaşlılarımıza yönelik ilimizde bir ilk olacak olan ‘Aktif Yaşam Merkezi'ni de yakın bir zamanda tamamlayarak sizlerin hizmetine hep birlikte sunacağız. Önümüzdeki dönemde engelli hemşehrilerimize yönelik oluşturacağımız eylem planıyla birçok ilke şehrimizde imza atarak, Diyarbakır'ımızın adını ulusal ve uluslararası düzeyde engelli dostu şehir olarak duyuracağız. Ve bunu birlikte yapacağız. Çünkü biz biliyoruz ve inanıyoruz ki birlikte güçlüyüz.”

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün engellilere yönelik yürüttükleri çalışmaların videoları izlendi. Etkinlik Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kursiyerlerinin hazırladığı şiir, müzik dinletisi, tiyatro oyunu ve halk oyunları gösterisi ile sona erdi.