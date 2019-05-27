3 bin çocuğa sinema keyfi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, sanatsal faaliyetler kapsamında çocuklar ve yetişkinlere yönelik düzenlediği ücretsiz sinema günlerinin mayıs ayı programında 3 bini çocuk olmak üzere 4 bin kişi film izledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın, kentte sanatsal faaliyetleri artırmak amacıyla düzenlediği ücretsiz sinema günlerinin mayıs ayı programı, hafta sonu yapılan gösterimlerle sona erdi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde hafta sonları düzenlenen sinema etkinliklerinde çocuklar Beyaz Diş ve Jumbo yetişkinler için ise Çirkin Kral Efsanesi filmleri gösterime girdi. Mayıs ayında 4 hafta boyunca yayınlanan filmlerden yaklaşık 3 bin çocuk ve bin yetişkin faydalandı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığ'nını çocuk ve yetişkinlere yönelik sinema etkinliklerine haziran ayında güncel filmlerle devam edeceği öğrenildi.