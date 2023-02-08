İhlas Haber Ajansı

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3 gündür ağır hasarlı binada mahsur kalmıştı, görevliler kurtardı

Kahramanmaraş merkezli depremde Diyarbakır’da ağır hasar gören 8 katlı binanın 2’nci katında 3 gün boyunca mahsur kalan kedi, arama kurtarma ekipleriyle kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremde Diyarbakır'da ağır hasar gören 8 katlı binanın 2'nci katında 3 gün boyunca mahsur kalan kedi, arama kurtarma ekipleriyle kepçe yardımıyla kurtarıldı.


Bağlar ilçesinde bulunan enkaz çalışmaları sırasında ağır hasarlı olan yan binada bir kedi olduğu fark edildi. Arama kurtarma ekipleri aç kalarak yorgun düşen kediyi kepçe yardımıyla binanın 2'nci katından kurtarmayı başardı. Mama verilen kedi daha sonra güvenli bölgeye alındı.

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