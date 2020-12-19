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3 gündür etkili olan sis hava ve kara trafiğini felç etti

Diyarbakır’da 3 gündür etkili olan sis kent genelinde hem hava hem de kara trafiğini felç etti.

Diyarbakır'da 3 gündür etkili olan sis kent genelinde hem hava hem de kara trafiğini felç etti. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, uçak seferlerinde de aksamalar yaşandı.


Diyarbakır'ı 3 gündür etkisi altına alan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Hem hava hem de kara trafiğini felç eden sis, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yollarda yoğun araçların bulunmaması trafik kazalarını önlerken, birçok uçak seferinin gecikmeli olarak yapıldığı öğrenildi. Vatandaşlar trafikte sis ve uyarı dörtlü lambalarını yakarak seyahat etmeye çalışırken, hız limitlerini yarıya kadar düşürdü.

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