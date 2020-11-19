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3. Lig: Diyarbekirspor: 1 - Edirnespor: 0

Misli.

com 3. Lig 1. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Edirne Belediyesi Pas Edirnespor'u sahasında 1-0 mağlup etti.



Stat: Yeni Diyarbakır


Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Ali Uğurtan Demirtaş, Erdem Değirmenci


Diyarbekirspor: Salih Şenbaş, Ferhat Çoban, Ethem Ercan Pülgir (Alpay Cin dk. 89 ?), Reşo Akın, Mustafa Emre Can, İbrahim Has, Okan Dernek, Emir Can Sayar, Mehmet Fuat Gölbaşı, Murathan Buruş (Mustafa Pınar dk. 75), Ömer Faruk Ermeç (Maksut Birben dk. 81 ?)


Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: Cihan Şentürk, Alperen Kuyubaşı (Barış Kasaroğlu dk. 55), Anıl Yıldırım, Oğuzhan Kandemir (Harun Özcan dk. 64), Ahmet Baykal, Mazlum Demir, Hasan Gündoğdu, Enis Çeliksu, İlyas Sarı (Berk Yiğit Karadağ dk. 64), Mehmet Mustafa Yıldızaç, Ümit Can Tokçu (Güney Gençel dk. 83 ?)


Gol: Mehmet Fuat Gölbaşı (dk. 59)(Diyarbekirspor)


Kırmızı kart: Okan Dernek (dk. 90) (Diyarbekirspor)


Sarı kartlar: Emir Can Sayar, Murathan Buruş, Şenol Demir (Teknik direktör) (Diyarbekirspor), Ahmet Baykal, Barış Kasaroğlu, İlyas Sarı, Salih Şenbaş, Hasan Gündoğdu (Edirne Belediyesi Paş Edirnespor)

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