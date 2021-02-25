3. Lig: Diyarbekirspor: 1 - Nevşehir Belediyespor: 0

com 3. Lig 1. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Nevşehir Belediyespor'u sahasında 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 8. dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrasında dili boğazına kaçan Diyarbekirsporlu İbrahim Has, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nevşehir Belediyespor'da da Salih'e yumruk atan Burak Taşdemir kırmızı kart gördü.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Adem Cinek, Yakup Bulut, Kenan Özcan

Diyarbekirspor: Salih Şenbaş (Süleyman Özer dk. 72), Emir Can Sayar (Mehmet Atik dk. 46), Reşo Akın, Okan Dernekx, İbrahim Has ? (Enes Keskin dk. 8) (Murathan Buruş dk. 69), Ferhat Çoban, Ethem Ercan Pülgir, Hakkı İsmet Şimşek, Onat Kutay Kurt, Mustafa Emre Can (Mustafa Pınar dk. 69), Mehmet Fuat Gölbaşı

Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan, Hasan Erbey, Rahmi Özdemir (Süleyman Selek dk. 57), Erhan Kareyer, Ahmet Eren (Furkan Mızrak dk. 57), Mustafa Coşkun, Muhammed Burak Taşdemir, Efe Can Çölbekler (Muhammed Furkan Işık dk. 79 ?), Cumhur Yılmaztürk, Vedat Erçin (Mehmet Kaan Türkmen dk. 80 ?), Buğra Temel (Hamza Küçükköylü dk. 44)

Gol: Okan Dernek (dk. 90+5) (Diyarbekirspor)

Kırmızı kart: Muhammed Burak Taşdemir (dk. 44) (Nevşehir Belediyespor)

Sarı kartlar: Okan Dernek, Salih Şenbaş (Diyarbekirspor), Cumhur Yılmaztürk, Buğra Temel, Rahmi Özdemir, Onur Behiç Özalgan (Nevşehir Belediyespor)