3. Lig: Diyarbekirspor: 2 - Antalya Kemerspor: 0

Misli.
com 3. Lig 1. Grup 26. hafta mücadelesinde Diyarbekirspor, sahasında Antalya Kemerspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Diyarbakır
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Berkay Salman, Ozan Burak Akduman
Diyarbekirspor: Salih Şenbaş, Baran Işık, Emir Can Sayar, Reşo Akın (Mustafa Pınar dk. 65),
Okan Dernek, Ferhat Çoban, Ethem Ercan Pülgür, Hakkı İsmet Şimşek (İbrahim Has dk. 60), Murathan Buruş (Mehmet Atik dk. 59), Mustafa Emre Can, Mehmet Fuat Gölbaşı
Antalya Kemerspor: Nihat Şahin, Mert Çölgeçen, Rıdvan Okuş, Evren Horozal, Cem Ünal, Seyit Mehmet Söğüt, Uğur Okan Aslan (Emre Çoban dk. 65 ?), Mustafa Hakkı Peker, Ramazan Övüç, Talha Bulut (Kutsal Manici dk. 80 ?), Yusuf Kerçin (İbrahim Aksu dk. 80 ?)
Goller: Emir Can Sayar (dk. 36), Mustafa Pınar (dk. 90+6) (Diyarbekirspor)
Kırmızı kartlar: Emir Can Sayar (dk. 85) (Diyarbekirspor), Emre Çoban (dk. 77) (Antalya Kemerspor)
Sarı kartlar: Ethem Pülgir, Ferhat Çoban, Okan Dernek (Diyarbekirspor), Yusuf Kerçin, Cemal Ünal, Ramazan Övüç (Antalya Kemerspor)