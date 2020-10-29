3. Lig: Diyarbekirspor: 2 - Kızılcabölükspor: 1

Misli.
com 3. Lig 1. Grup 6. hafta mücadelesinde Diyarbekirspor, sahasında Kızılcabölükspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Yeni Diyarbakır
Hakemler: Efe Tanrıverdi, Aykut Küçük, Serdar Osman
Diyerbekirspor: Salih Şenbaş, Reşo Akın, Ethem Ercan Pülgir, Ferhat Çoban, Mustafa Emre Can, Okan Dernek (Enes Keskin dk. 89 ?) İbrahim Has (Maksut Birben dk. 66), Emir Can Sayar, Mustafa Pınar (Onur Okan dk. 65), Murathan Buruş (Alpay Cin dk. 76), Mehmet Fuat Gölbaşı
Kızılcabölükspor: Asil Kaan Güler, Hüseyin Solaklı (Abdullah Çınar dk. 85 ?), Erdem Korkmaz Güner, Semih Mustafa Usta (Can Bayırkan dk. 73), Atalay Gürel (Murathan Sütçü Dk. 73), Yunus Emre Karakaya, Ümit Hatipoğlu, Ömürcan Yıldırımlı (Hayrettin Cengiz dk. 89 ?), Mustafa Altun, Kıvanç Salihoğlu, Berkan Avşarlı (Abdullah Altıntaş dk. 85 ?)
Goller: Okan Dernek (dk. 26), Mehmet Fuat Gölbaşı (dk. 36) (Diyarbekirspor), Berkan Avşarlı (dk. 30) (Kızılcabölükspor)
Kırmızı kart: Mustafa Emre Can (dk. 90+3) (Diyarbekirspor)
Sarı kartlar: Okan Dernek (Diyarbekirspor), Mustafa Altun, Ümit Hatipoğlu (Kızılcabölükspor)