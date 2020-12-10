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3. Lig: Diyarbekirspor: 3 - Payasspor: 2

Misli.

com 3. Lig 1. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Payasspor'u sahasında 3-2 mağlup etti.



Stat: Yeni Diyarbakır


Hakemler: Hasan Kaçar, Onur Tanrıverdi, Erdi Abdülmecit


Diyarbekirspor: Salih Şenbaş, Salih Kesen, Emir Can Sayar, Reşo Akın (Fatih Cin dk. 70), Mustafa Pınar (Muhammed Sarıkaya dk. 83 ?), İbrahim Has, Onu Okan (Bilal Özhan dk. 75), Ferhat Çoban, Maksut Birben, Ömer Faruk Ermeç, Mustafa Emre Can


Payasspor: Suphi Dağ, Ekrem Çalışanlar (Ercan Dişkaya dk. 61 ?), Doğudan Ateş, Mert Yavuz, Koray Kurt (Ertaş Bağcı dk. 89 ?), Mehmet Küçükdurmuş, Muhammed Ali Yenilmez, Yasin Çakmakoğlu, Vedat Saygı, Hakkı Yıldız, Hamza Türkmen (Süleyman Ergün dk. 66)


Goller: Reşo Akın (dk. 49), Emir Can Sayar (dk. 51), Onur Okan (dk. 71) (Diyarbekirspor), Mehmet Küçükdurmuş (dk. 66), Muhammed Ali Yenilmez (dk. 90+2) (Payasspor)

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