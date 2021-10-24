İhlas Haber Ajansı

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3 puan ‘Pazar'ı'

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta yer alan Amed Sportif Faaliyetler, ligin dişli ekiplerinden Pazarspor'u Muhlis İstemi'nin golüyle 1-0 mağlup etti.


Amed Sportif Faaliyetler, iki haftalık aradan sonra galibiyetle tanıştı. Lige iyi giriş yapan Rize temsilcisi Pazarspor'u tek golle geçerek ligdeki 5. galibiyetini elde etti. Amedspor'u kritik galibiyete taşıyan golüyle ilk 45 dakikada Muhlis İstemi kaydetti. Puanını 17'ye çıkaran Amedspor, zirve iddiasını sürdürdü. Amedspor, ligde gelecek haftayı maç yapmadan bay geçirecek.

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