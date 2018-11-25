Merkezi İstanbul'da bulunan Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği Diyarbakır İl Temsilciliği ve Hayat-Der'in düzenlediği “Kardeşlerimiz Üşümesin” projesi kapsamında 300 çocuğa bot ve mont yardımı yapıldı.

Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği Diyarbakır İl Temsilciliği ve Hayat-Der Derneği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği 'Kardeşlerimiz Üşümesin' projesi ile yüzlerce çocuğa bot ve mont yardımı yapılıyor. Hayırseverlerin yaptığı bağışlar sayesinde bu yıl da 300 çocuğa bot ve mont yardımı yapıldı. Hediyelerini alan çocukların sevinçleri gözlerinden okundu. Yardımeli Derneği Genel Başkanı Sadık Danışman, ülkedeki ihtiyaç sahibi insanların yanı sıra komşu ülkelere yardım ulaştırdıklarını belirterek, “Komşu ülkelerden binlerce Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı, Somalili, Mısırlı, Yemenli kardeşlerimiz, zulüm ve açlıktan dolayı ülkemize sığınmışlardır. Bu kardeşlerimizi, 80 milyon insanımız tüm zorluklara rağmen misafir ediyor, güçleri ve imkanları ölçüsünde sofralarını battaniyelerini, yakacaklarını paylaşıyor. 81 ilimizde Yardımeli temsilcilikleri ve gönüllü ekiplerle birlikte koordine edilecek olan kampanya ile çaresiz insanlara soğuk hava şartlarında çare olabilmek, umut olabilmek amaçlanmıştır. Kampanyamıza destek olmak için online bağış, banka havalesi, temsilcilikler aracılığı ile elden makbuz karşılığı nakdi bağışlar yapılabilir. Derneğimiz gıda bankacılığı kapsamında her türlü ayni bağışı kabul etmektedir. Kampanya kapsamında bağışta bulunan hayırseverlerimiz istediği takdirde dağıtımlara ve ihtiyaç sahibi ailelere yapılan ziyaretlere iştirak edebilir, birebir şahit olabilirler" dedi.