İhlas Haber Ajansı

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32 saat hayata tutundu, sağ salim çıkarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.

7 büyüklüğündeki depremin enkaz çalışmaları devam ederken, 32 saat sonra bir kadın daha sağ salim çıkarıldı.


Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerden Diyarbakır'da enkaz çalışmaları devam ediyor. Bağlar ilçesi Serin apartmanında 32 saat sonra umutlu bekleyiş cevap verdi, 35 yaşındaki Zeynep Ateşoğulları yaralı olarak çıkarıldı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

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