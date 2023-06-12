37 ilde 62 vatandaşı dolandıran şebeke çökertildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘MarkePlace' uygulaması üzerinden müşterileri WhatsApp uygulamasına yönlendiren ve telefon satışı pazarlığı yaparak “oltalama” yöntemi ile 37 ilde 62 vatandaşı dolandıran örgütü düzenlenen operasyonla çökertti.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, “örgütlü olarak bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık” suçunu işleyen örgütün “MarketPlace” uygulaması üzerinden müşterileri WhatsApp uygulamasına yönlendirdiği ve telefon satışı pazarlığı yaparak “oltalama” yöntemi ile 37 farklı ilde 62 şahsı dolandırdığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Mersin'de ikamet ettiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 7 Haziran günü saat 06.30'dan itibaren 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda B.Y, A.A, P.Y, A.G, F.A, M.Y, A.E.B. ve Ö.D isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Örgüt lideri B.Y'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, suçta kullanılan malzemelere de el konuldu.