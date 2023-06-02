Bu bağlamda "38. Dicle Fırat Havzası Kulak Burun Boğaz ve Aile Hekimliği Toplantısı" gerçekleşti.

Dicle Üniversitesi ve Dicle Üniversitesi Hastanelerinde sağlık hizmetlerinde yeni başarılara imza atılırken, hem aile hekimleri hem de il dışından konuşmacı ve dinleyiciler 38. Dicle Fırat Havzası Kulak Burun Boğaz ve Aile Hekimliği toplantısında buluştu.

2 bölümden oluşan toplantının amacının eğitim yanında aynı zamanda bölgeyi bilim insanlarıyla bir araya getirerek kaynaştırma olduğunu belirten Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, dünya literatüründe yeni oluşturulan bilgileri doktorlarla paylaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Akdağ, “Dicle Üniversitesi ve Hastaneleri olarak sağlık hizmetlerinin yanında aynı zamanda akademik çalışmalarda da hız kesmeden devam etmekteyiz. Bugün 38. Dicle Fırat Havzası Kulak Burun Boğaz ve Aile Hekimliği Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Toplantıya ciddi bir katılım mevcuttur. Gerek aile hekimleri gerekse ülkemizin değişik bölgelerinden gelen hem konuşmacı hem dinleyici olarak katılım olmaktadır. Konuşmacı olarak da aşağı yukarı 36 hocamız katılım sağladı. Aynı zamanda KBB uzman adayları için de eğitimimiz devam etmektedir. Toplantımızın 2. bölümünde de daha çok Diyarbakır ve çevresindeki aile hekimleriyle KBB ile ilgili birtakım eğitimleri içeren sunumu yapılmaktadır. Bu toplantıların en önemli amacı eğitim yanında aynı zamanda bölgemizi bilim adamlarıyla bir araya getirerek kaynaştırmaktır. Bu anlamda dünya literatüründe yeni oluşturulan bilgileri meslektaşlarımızla paylaşmaktır” dedi.