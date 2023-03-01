40 gün sonra Diyarbakır'da öğrenciler okuluna kavuştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ara verilen yeni eğitim-öğretim dönemi, Diyarbakır'da bin 766 okulda 478 bin öğrencinin ders başı yapmasıyla başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından okullarda yarıyıl tatili uzatılmıştı. Deprem bölgesi haricindeki 71 ilde 20 Şubat'tan itibaren yeni eğitim-öğretim dönemi başlamıştı. Depremin büyük yıkıma neden olduğu 10 ilden biri olan Diyarbakır'da yeni eğitim-öğretim dönemi bin 766 okulda ilk ders zilinin çalmasıyla başladı. Okullarda öğrencilerin deprem soruları öğretmenler tarafından cevaplandı.

478 bin öğrencinin 24 bin 316 öğretmenden eğitim aldığı kentte, sadece bir okulda depremden kaynaklı hasar meydana geldi. Eğitim almaya uygun görülmeyen okullardaki 794 öğrenci, il merkezindeki KYK yurtları ve çatır kentlerde eğitime başladı.

Öğrencilerin ilk dersinde deprem hakkında şuurlanmaları için konuşma yaptığını belirten Sınıf Öğretmeni Eşref Bozan şunları kaydetti:

“Yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerimle bir etkinlik yaptık. Bu etkinliğimizde arıların kovanlarını yaparken nasıl bir süreçten geçtiğini anlattık. Daha sonra kovanların rüzgardan ve fırtınadan etkilenip yere düştüğünü öğrencilerimle konuştuk. Ama sabah olunca arıların yeniden kovan yapma ihtiyacı hissettiğini öğrencilerime söyledim. Bu konu üzerinden öğrencilerime daha sonra bizim de evlerimiz yıkılabilir diye konuşma yaptık. Evlerimizi daha sağlam yapacağız ki hayat devam etsin. Sonuçta hayatımız boşa geçmiyor. Sonuçta hepimiz insanız ve konforlu yaşayabilmek için de yeniden başlayacağız.”