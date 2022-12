40 yıllık sorunu çözen Kayapınar Belediyesi Millet Bahçesi oluşturdu

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 2006 yılında imar planının yapıldığı, 15 yıldır ruhsatlı yapılaşmanın olduğu bölgedeki 40 yıllık çarpık yapılaşma sorununu çözerek Millet Bahçesi ve Kütüphanesine dönüştürdü.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesinde 2022 yılında başlatılan yerinde dönüşüm çalışması ile 52 bin metrekare alan üzerinde 96 yapının yıkımı gerçekleştirilen Aşağı Karakuyu mevkisinde Millet Bahçesi ve Kütüphanesinin temel atma törenini gerçekleşti. 2006 yılında imar planının yapıldığı, 15 yıldır ruhsatlı yapılaşmanın olduğu bölgedeki 40 yıllık bir sorunu çözen Kayapınar Belediyesi gençler ve çocuklara hizmet verecek olan Millet Bahçesi ve Kütüphanesinin yapımına temel atarak resmen başladı. Törene Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Kayapınar Kayamakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, AK Parti MKYK üyeleri Alaattin Parlak ve Suna Ataman Kepolu, yüklenici firma yetkilileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Dualarla gerçekleşen törende açıklamalarda bulunan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, çocuklara destek verecek bir yapı olduğunu söyledi. Vali Su, “Güzel bir hizmetin temel atma töreninde sizlerle beraberiz. Kayapınar Belediyemizin Millet Bahçesi ve Kütüphanesinin temelini birlikte attık. İlimizde her alanda her sektörde hizmetleri yerine getiriyoruz. Çocuklarımız burada ders çalışma imkanları bulacak, kütüphaneden faydalanacaklar, her türlü imkanlar kendilerine seferber edilmiş olacak. Aynı zamanda çay ve yiyecekler ücretsiz, bu hizmetler Kayapınar Belediyemizden inşallah bu güzel hizmetin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor emeği gecen başta kaymakamımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Yetişen çocuklar Türkiye'yi gelecek 100 yılda daha iyi yerlere getirecek”

Kayapınar Kayamakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman ise bu yapılarda yetişen çocukların gelecek 100 yılda Türkiye'yi daha iyi yerlere getireceğini vurguladı. Kaymakam Karaman, “Burası bir yerinde dönüşüm alanı, arazi 55 bin metrekarede oluşuyor 1 yıl önce burada bulunan 96 tane imara uygun olmayan yapı yıkılarak düz hale getirildi. Buranın 15 bin 800 metrekarelik kısmı daha öncede yapı kullanım belgesi olan vatandaşlarımıza belediyemiz tarafından satışı yapılmış, kalan 33 dönümü yeşil alan olarak ayrılmış durumda. 44 hane sahibine yeni konutları yapılarak kendilerine teslim edilecek. Kalan 33 dönümüne 2 bin 800 metrekare taban alanlı yaklaşık 5 bin metrekare kapalı alana sahip Cumhurbaşkanımızın ve tüm illerimizin görmek istediği Millet Bahçesi ve Kütüphanesi modelini çıkarmak için bir araya geldik. Burada birbirinden bağımsız 700 öğrenci aynı anda ders çalışarak sınavlara hazırlanabilecek. Binamızın dışında 300 araca yetecek otoparkımız bulunacak. 26 dönümü ise peyzaj alanımız olacak. Bu hizmetin temelini atmaktan gururluyuz. Evlatlarımız bu ve buna benzer binalar içerisinde geleceğe daha aydınlık ve daha güzel şekilde hazırlanacak Türkiye'yi gelecek 100 yılda daha iyi yerlere getirecek. Eserimizin bittiğinde hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.